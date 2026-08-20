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Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan, koja je preminula u utorak 18. avgusta nakon duge i teške bolesti, ostavila je neizbrisiv trag na čitavom Balkanu, a posebno u Srbiji. Prepoznatljiva po svom britkom, direktnom i beskompromisnom stilu pisanja, bila je neko ko je veoma poštovao Srbiju, ali i neko ko je bio poštovan u njoj.

Bila je rado viđen gost na domaćim televizijama. Za razliku od mnogih iz Zagreba, Vedrana je Srbiju duboko poštovala, javno je branila Srbe od napada u Hrvatskoj i otvoreno priznavala da u Beogradu oseća posebnu ljubav i slobodu.

Govorila je o mnogim zanimljivim temama, među kojima bi se često provukla i politika. Tako je ostao upamćeno i njeno gostovanje na beogradskoj N1 u kojoj je precizno analizirala srpsku političku scenu.

- Najveći srpski problem je što vi nemate opoziciju. Kad sam dolazila u Beograd videla sam da se neki majmun drao, da li je on bio drogiran, taj neki vođa opozicije ili je bio pijan dok je čitao sa mobitela neki govor... Sama pomisao da šef opozicije čita s mobitela govor...Koji je to rad? Ako želite maknut Vučića, to je legitimno. Ajde, ako već toliko smeta, ali nek se nađe neko ko će ga maknut, ja ne vidim tog nekoga - rekla je Rudan.

Vedrana Rudan se vakcinisala protiv koronavirusa u Srbiji početkom 2021. godine i u to vreme je javno pohvalila organizaciju vakcinacije u Srbiji, ističući da su građani mogli da biraju između nekoliko različitih vakcina i da je proces bio veoma efikasan, dok je veoma oštro kritikovala Hrvatsku i celu Evropsku uniju zbog situacije sa nabavkom vakcina u tom periodu.

Na Prvoj televiziji, na konstataciju voditeljke da je bila kritikovana od strane dela javnosti kada je pohvalila Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, Vedrana je rekla:

- Da me zanima šta javnost misli, ne bih pisala kako pišem. Ako je Vučić napravio za Srbiju to vezano za vakcinu, nema toga ko ima pravo ne skinuti mu kapu. A opozicija u Srbiji ima ogroman problem, jer je nema. Ako ti ne odgovara Vučić, makni ga, ali ako je napravio nešto dobro, reci majstore ovo ti nije u redu. Ako je to njegovo delo, svaka mu čast.

Pogledajte izjave Vedrane Rudan: