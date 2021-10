EKSKLUZIVNO! VEDRANA RUDAN ZA KURIR: Vučić je žilav, tvrd orah... Milanović je dvorska luda na dvoru bez kralja!

Direktna. Provokativna. Brutalna. Bez dlake na jeziku. Tako ukratko mnogi opisuju Vedranu Rudan, hrvatsku književnicu koja vrlo precizno - kao malo ko - definiše dešavanja u regionu.

Tako je i u intervjuu za Kurir otvoreno govorila o hrvatskom i srpskom predsedniku, pandemiji koronavirusa i lavini komentara povodom njenog dolaska u Beograd na vakcinaciju, a bilo je reči i o njenom navodnom razvodu i ponovnoj udaji, ali i o skorom reizdanju knjige u kojoj je iznela svoje iskustvo s nasiljem...

foto: Rino Gropuzzo

Uskoro izlazi reizdanje vaše čuvene knjige "Ljubav na poslednji pogled", u kojoj ste opisali sopstveno iskustvo sa nasiljem. Kažete: "Bila sam žrtva nasilja kao djevojčica, zatim kao udana žena, osjećaj krivice i jada davio me i dok sam pisala. (...) U knjigu sam utkala sve svoje suze i znoj i zube i kožu. Nasilje je omiljeni sport hrvatskih mužjaka." Da li mislite da su žene danas spremnije nego ranije da progovore o nasilju i da ga prijave? I da li ste vi imali dilemu da li progovoriti o tome?

- Žene su danas spremnije progovoriti o nasilju, dapače, danas je to trendi tema. Žene, osim u životu, pate na filmu, u serijama, knjigama. Jedini je problem što se ništa ne mijenja. Mužjaci i dalje siluju, mlate, lažu, kukaju preko medija kako su nevini. Brane ih političari i crkva. Sudovi su protiv njih. Žene se, iako proganjane i zlostavljane, moraju stalno braniti jer ih se proglašava "lažljivicama" i "kurvama". Uostalom, bacite oko na vaše tabloide. U Srbiji se ne vjeruje zlostavljanim ženama jer su zlostavljači moćni dečki u politici i kulturi. Nadam se da žene neće odustati, nešto se na svjetskoj razini na tu temu ipak pokrenulo. Mnogi "ugledni" svjetski silovatelji robijaju. Nadam se da će i naši doći pred lice pravde za jedno pedeset godina. I Srbija i Hrvatska su ženomrzačke zemlje. Nisam imala nikakvu dilemu progovoriti o toj temi. Dapače, ponosna sam što sam među prvima koja je o tome javno govorila i pisala. Hrvatski mužjaci, pisci, zbog knjige koju ste spomenuli, htjeli su me poslati pred sud jer pozivam "na nasilje". Čime se zlostavljana žena može braniti od svog nasilnika u zemljama poput Srbije ili Hrvatske osim nožem?

Šta to natera muškarca da fizički zlostavlja ženu? Ljubomora, kompleksi, lični neuspeh...?

- To bih ja trebalo pitati vas. Kakvi su muškarci najbolje se vidi u ratu. Svi siluju, doduše "u ime slobode i obrane zemlje". To samo pokazuje da je potreba za silovanjem tipična muška potreba. Osjećaju je i "intelektualci" i "divljaci". Muškarce definitivno držim nižim bićima. Iživljavaju se, u pravilu, nad slabijima od sebe. Ubijaju žene, djecu, siluju sestre. Moćni muškarci, oni koji su na vlasti ili pri vlasti, uvijek su na njihovoj strani jer su braća. O rijetkim iznimkama, naravno, sve najbolje.

Šta bi bila najadekvatnija kazna za nasilnike, silovatelje i ubice svojih žena/devojaka?

- Smrt.

Zaintrigirali ste pre nekoliko meseci region pričom da ste se, posle 30 godina braka, razveli i potom udali za 16 godina mlađeg izabranika...

- Napravila sam test. U svijetu je najnormalnije da neki starkelja drži u drhtavoj ruci ruku svoje mlađahne "djevojke", čitaj: medicinske sestre. Kad u "novi život" s muškarcem od sebe mlađim šesnaest godina krene žena mojih godina, onda postaje vijest. Moja "ljubavna priča" pokazala je koliko je naše društvo licemjerno i zaostalo. Ja već godinama živim s mlađim muškarcem, nezamislivo mi je da uz mene na kauču sjedi neki starac mojih godina, vidite da sam i ja primitivna, tako da potpuno razumijem one koji vole mlađe. Problem je što se muškarcima to dozvoljava, a kad to učine žene, onda su one "bolesne", "lude"... Godinama sam "bolesna" i uživam u tome kao što sam uživala i u frci koju je izazvala moja "udaja". Veseli me zajebavati ljude.

foto: Damir Dervišagić

Da li su vam teško pale prozivke i maliciozni komentari nakon što je objavljeno da ste u Srbiji primili vakcinu protiv koronavirusa?

- Dugo me poznajete. Znate koliko mi je stalo do onoga što "drugi misle". Baš me briga. Teško mi pada kad vidim da ljudi zaluđeni neznanjem umiru poput muha. Korona postoji, korona ubija, vakcina pomaže, možda ne koliko bismo htjeli, ali pomaže. Žao mi je da se mnogi iz neznanja odlučuju za smrt u jezivim mukama. Srbija je jedna od prvih zemalja na svijetu koja je svojim građanima pružila šansu da mogu birati između života i smrti. Nažalost, sa ne baš velikim uspjehom. Ne znam zašto se ljudi bore protiv vakcine, a ne za veće plaće.

Neretko ste u Beogradu. Kako vam, kao nekome sa strane, izgleda Srbija? Da li i dalje mislite da je to što nemamo nikakvu opoziciju naš najveći problem?

- Beograd je za mene grad u kome žive moji najbolji prijatelji. Obožavam Beograd, njegove ulice, njegov ritam, ljude. Srbija izgleda onako kako zaslužuje ako govorimo o politici. Kad sam u Srbiji, stalno slušam da treba maknuti Vučića. Postoje izbori, maknite ga. Pitanje je samo tko će doći poslije njega i što taj koji ga misli zamijeniti nudi. S vremena na vrijeme slušam što "opozicionari" govore na vašim televizijama. Ne obećavaju ništa konkretno. Ja na srpskoj političkoj sceni ne vidim čovjeka za koga bih glasala kad bih bila kod vas i morala glasati. Ne bih glasala ni za Vučića. Ne idem na izbore jer sve političare držim gadovima. Isti su po namjerama, žele lovu i moć, razlikuju se samo po roku trajanja. Vučić je žilav. Tvrd orah. Oni kojima u Srbiji smeta morat će zgrabiti posebno veliki čekić. Ili potražiti pomoć sa strane.

Dotakli smo se politike. Dosta oštro govorite o hrvatskom predsedniku Zoranu Milanoviću, kažete da je on klovn, glupan, divljak, intelektualno nevin... Čime vas je zapravo on iziritirao?

- Nisam baš sigurna da me on iritira. Iritiraju me oni koji su za njega glasali. On je bio predsjednik vlade, dobro smo ga upoznali. Nesposobna lijenčina. Kako je bilo uopće moguće da toliki građani glasaju za čovjeka koji je, dok je bio na vlasti, vrijeme provodio jedući, pijući i lupajući gluposti? Kao predsjednik nastavio je u istom ritmu, samo žešće. Građani Hrvatske nemaju sreće na izborima. Svaki idući predsjednik, imali smo i predsjednicu, gori je od prethodnika. Milanović je dvorska luda na dvoru bez kralja. Bojim se da će na idućim hrvatskim izborima za predsjednika države pobijediti lobotomirani majmun.

foto: Kurir

