OVO JE NOVI I 16 GODINA MLAĐI MUŽ VEDRANE RUDAN: Bolji je brak iz interesa nego brak bez interesa! Ja imam pare, ON ŽELI PARE!

Književnica Vedrana Rudan (71) je na svom blogu otkrila da se udala za 16 godina mlađeg čoveka, a sada je isplivala njihova zajednička fotografija.

Vedrana Rudan napisala je o čemu je razmišljala noć pre venčanja, a malo ko zna kako izgleda njen izabranik.

Sada je osvanula fotografija na društvenoj mreži Instagram gde ona pozira sa njim.

Vedrana Rudan napisala je o čemu je razmišljala noć pre venčanja.

"Pop je došao tačno u podne. U opatijskom parku bilo je malo ljudi. Hrvatska javnost poštovala je našu privatnost.

Ljudi moji, dlaka je nedostajala i ja bih bila udata danas. Moj novi muž, dok je još bio budući rekao je da „Moramo naći novog sveštenika!“.

Prošla sam kroz pakao. Kreatorka mi je rekla: “Ni crnina ti neće pomoći. Debela si. Jedi kuvane suve šljive.“ Bilo je strašno. Sedela sam na šolji, šljive su učinile svoje, on je pred vratima urlao: “Ajmo to učiniti ispod tuša.“ U*rala sam se što je imalo i lošu i dobru stranu. Videla sam to na filmu. On nju diže u vazduh pa je, dok ih voda hladi, nabije. Imam osamdeset kila. Koja bi tuš kada to izdržala?

Bolji je brak iz interesa nego brak bez interesa. Ja imam pare i želim da živim, on želi pare. I u meni i u njemu gori želja. Može li bolje? Znam, sve ima rok trajanja. Ja ću rok koji mi je preostao pretvoriti u rokenrol.

„Čekaj me na krevetu“, cvrkutnula sam. Zaključalo me, hvala bogu. Ležao je go na krevetu. „Gde si, ženo? Dolazi! Veliki sam poput Grgura Ninskog.“ Gregor? Ko je j*beni Gregor?", napisala je između ostalog vedrana u svom blogu.

