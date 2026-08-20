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Objavljivanje dokumenata od strane lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića, koji je na vanrednoj pres konferenciji ekskluzivno otkrio podatke Ministarstva odbrane Srbije prema kojima je crnogorski premijer Milojko Spajić vojni rezervista, odjeknulo je širom regiona.

Nakon objavljivanja dokumenata, oglasio se Spajić, skrenuvši sa time i direktno izbegavši odgovor, a nakon toga sopštenjem se oglasila i Demokratska partija socijalista.

Uverenje da je Spajić pripadnik Vojske Srbije Foto: Kurir

- Činjenica da je predsednik Vlade Crne Gore, ujedno i vojni rezervista druge države - u konkretnom slučaju Republike Srbije – predstavlja nezapamćen presedan i, ujedno, najveći skandal u istoriji parlamentarizma. Ono što čitavu situaciju čini neverovatnom je i okolnost da je u rezervnom vojnom sastavu druge države čovek koji je ujedno predsednik Veća za nacionalnu bezbjednost, član Saveta za odbranu i bezbjednost i premijer države članice NATO saveza - navode iz DPS-a.

Kako ističu, iako je Crna Gora u poslednjih šest godina navikla na različite političke situacije, ovakav slučaj predstavlja ozbiljan presedan.

Saopštenje crnogorskog DPS-a Foto: DPS

- Crna Gora je u poslednjih šest godina navikla na svašta - od premijera koji je snagom uma pomerao planine, do aktuelnog koji je lagao da nema državljanstvo druge države, ovakav flagrantan sukob interesa nije zabeležen, ne samo u Crnoj Gori nego sigurno ni bilo gde drugo u Evropi - poručuju iz DPS-a.

Iz te partije smatraju da je nakon, kako navode, najnovijeg skandala, jasno da Milojko Spajić više ne može obavljati funkciju predsednika Vlade Crne Gore.

- Nakon najnovijeg skandala, potpuno je jasno - i pravno i politički - da Milojko Spajić ne može više ostati na poziciji predsednika Vlade Crne Gore - navode iz DPS-a.

Parlamentarnoj većini poručuju da je ovo prilika da, kako ističu, pokaže dosljednost i reaguje na postupke premijera.

- Parlamentarnoj većini poručujemo da je ovo prava prilika - i pre izmene Ustava - da stanu iza svojih reči i sankcionišu premijera koji je pao na testu integriteta - zaključuju iz DPS-a.

Podsetimo, lider Demokratske narodne partije Milan Knežević danas je vanrednoj pres konferenciji ekskluzivno objavio dokumenta Ministarstva odbrane Srbije, u kojima se navodi da je premijer Crne Gore Milojko Spajić rezervista Vojske Srbije.

- Crna Gora ima premijera koji je pripadnik Vojske Srbije, koja je vojno neutralna, dok je Crna Gora članica NATO saveza. Istovremeno je na čelu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Dokumentaciju sam dobio od razočaranih članova PES-a, koje je Spajić odbacio kao krpu, kada mu više nijesu trebali - rekao je Knežević, i pitao predsednika Crne Gore Jakova Milatovića da li ima ove informacije.

Objavljivajem ovih podataka, kaže Knežević, stekli su se uslovi da Spajić danas podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama.