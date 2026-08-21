Slušaj vest

Glavni odbor SPS i predsednik te partije Ivica Dačić doneli su odluku da izađu samostalno na predstojeće vanredne parlamentarne izbore, a ova odluka izazvala je veliko iznenađenje u srpskoj javnosti s obzirom na saradnju i koaliciju dugu 14 godina koji su Socijlisti imali sa vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS).

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao da nema nikakva prava da se meša u odluke drugih političkih partija, kao i da ne smatra da mu je "SPS zabio nož u leđa", već da pojedini u toj partiji vole da igraju ulogu "nekakvih kingmejkera, odnosno nekoga ko će da se opredeli jednog dana za jednu ili drugu stranu", dok je sam Dačić naglasio da uprkos odvojenom izlasku na izbore očekuje nastavak koalicije sa SNS-om, kao i da neće "dati podršku blokaderima".

Međutim, mnoge je ovo podsetilo na situaciju iz 2008. godine kada je SPS sa tada svojih 7,5 odsto glasova imala odlučujući "glas" sa kime će praviti vladajuću koaliciju, i kada su u poslednjem trenutku, i uprkos obećanju da će podržati kandidaturu Vučića tada za gradonačelnika Beograda, u postizbornoj koaliciji pružili podršku Demokratskoj stranci Borisa Tadića.

Kurir je pitao političke analitičare i istraživače javnog mnjenja da li smatraju da SPS ponovo pokušava da ponovi isti "modus operandi", odnosno da sačekaju izborne rezulatate kako bi znali kojoj opciji da se priključe.

Radun: Niko im ne garantuje dobar rezultat

Politički analitičar Branko Radun podseća da ovo nije prvi put da SPS izlazi samostalno na parlamentarne izbore, ali da zbog dramatike trenutka pojedinima deluju kao da ova partija još vaga o svojoj budućoj poziciji.

Branko Radun ne vidi mnogo razloga za optimizam SPS-a Foto: Kurir Televizija

- Deo javnosti smatra da SPS želi da bude taj tas na vagi koji će trgovati glasovima posle izbora, ali to može biti mač sa dve oštrice, jer mogu da ostvare dobar rezultat ili da nemaju nikakav rezultat... Znate, ako idete sa nekim na izbore na zajedničkoj listi vi dobijate određeni broj poslanika koji su vlasnici mandata. Znači, nije recimo SNS vlasnik mandata nego ti poslanci i niko njih ne može da natera da glasaju kako ne žele recimo. Tako da, ukoliko neko želi da promeni stranu, može i da pređe samo na nečiju drugu listu, takve stvari su se događale na nivou Beograda i nije to znak da nekakve "promene strane". DS je doneo zakon da je svaki poslanik vlasik svog mandata umesto liste ili partije koja je osvojila neki broj mandata i to omogućava i "preletače" i pojednačnu trgovinu mandatima ako recimo nekom fali nekoliko mandata za većinu. Politički jeste lakše ako kao politička partija idete sami na izbore - kaže Radun.

On dodaje da se "negde očekivalo da SPS i SNS idu zajedno na izbore".

- Ali možda su neka istraživanja javnog mnjenja pokazala da će samostalno dobiti više... Sa druge strane, niko im ne garantuje dobar rezultat. U SPS ima krilo koje predvodi Branko Ružić koji nije krio da se zalagao da partija izađe samostalno na izbore i da bude taj jezičak na vagi koji će sutra odlučivati i kapitalizovati svoje glasove - govori Radun.

On, ipak, ne vidi previše prostora za optimizam "ako na izborima bude bila referendumska atmosfera".

Predrag Marković: SPS stoji postojano Potpredsednik SPS istoričar prof. Predrag Marković upitan o percepciji dela javnosti da su socijaliosti ovakvom odlukom na neki način izdali dugogodišnje koalicione partnere SNS, odbacuje ovakve optužbe i naglašava da "nije siguran da li iko može da okrivi SPS za bilo kakvu izdaju". - SPS je najstariji srpski politički brend i kao takav mora da vodi računa o svom identitetu. Nije mi važno da li će Socijalisti biti nekakav "tas na vagi" nakon izbora, već da budu ono što jesu - velika politička partija koja se bori za doborobit građana. Dnevna politika je neka sasvim druga stvar... Što se tiče SPS - mi stojimo postojano - kazao je Marković za Kurir.

- Ako dođe do velike polarizacije glasova može se desiti da glasačko telo SPS ode kod SNS ili da ode u apstinenciju. Referendumska atmosfera nikad ne ostavlja mnogo prostora za menje stranke. Jasno je da da su mnogi gradski odbori i funkioneri, koji se čak zalažu za saradnju sa SNS, smatrali da su socijalisti u nekom problemu jer su u senci napredjaka, da gube svoje idenitet i postaju neka vrsta priveska i mlađeg partnera čije biračko telo se intergisalo sa SNS. Ipak, ne bih isključio postizbornu koaliciju SPS sa SNS jer je vladajuća koalicija suštinski uvek bila stabilna, ali naravno da se postavlja pitanje da li će SPS biti potrebam ili neophodan. Nažalost, imamo još mnogo nepoznanica jer je još rano.

Lacmanović: Rano za procene

Izvršeni direktor agencije Faktor Plus Predrag Lacmanović kaže da je normalno i prirodno da se tokom izbornih ciklusa menjaju i okolonosti i stranačke strategije.

Predrag Lacmanović Foto: Kurir Televizija

- Nije prvi put da SPS izlazi sam na parlamentare izbore i nekada su tako osvajali i po 12 odsto glasova. Da, zbog dugogodišnje koalicije dešavalo se da neki glasači SPS "pređu" u SNS, pa se vrate u krilo matične partije. Birači ove dve partije razmišljaju slično, patriotski su nastrojeni i tokom jednog izbornog ciklusa mogu da migriraju iz SPS u SNS i obrnuto, u zavisnosti od toga kako procene kome je više potrebna "podrška". Ako birači procene da je recimo presudno da sada, posle svega što se dešavalo, podrže SNS i Vučića, to može biti strategija, ali recimo ako SPS bude imao dobru kampanju, siguran sam da ni njihov rezultat neće ostati - kaže Lacmanović.

On smatra da je preuranjeno praviti neke ozbiljnije procene ali veruje da je odluka Odbora SPS i Dačića da izađu samostalno ima za cilj da "prodrmaju svoje biračku telo, partijske drugove i ljude na terenu, možda neke članove...".

- Ovo je prilika da i u kampanji dođu više do izražaja, da nema stapanja, da imaju kreativnu kampanju. Svakako je SPS državotvorna partija i zavređuje pažnju, a priče da imaju starije glasačko telo ne piju vodu, jer svaka velika partija sa dovoljno iskusta mora imati veći udeo starijih nego mladih, jer smo mi nažalost starija nacija - zaključio je Lacmanović.