UŽIVO VUČIĆ STIGAO U KRUŠEVAC, RAZGOVARA SA NARODOM: Predsednik dobio jedno pitanje, pa odgovorom nasmejao SVE - Kaži ti meni, jesi li bio trgovac?
Predsednik u Kruševcu
Vučić je stigao u Kruševac, gde obilazi vinariju "Cvetković". On prvo razgovara sa narodom, u želji da sasluša njihove sugestije i primedbe.
Rekao je da se razmatra otvaranje jedne fabrike u ovom kraju, kako bi se dodatno zaposlili ljudi.
Jedan meštanin Mrmoša je zatražio od predsednika "nešto sitno, samo da se presvuče put do sela", a Vučić je kroz smeh pitao:
- Kaži mi, jesi li bio trgovac ranije.
Vučić odgovarao na pitanja novinara
Predsednik je, odgovarajući na pitanja o požaru u Deliblatskoj peščari, predsednik je rekao:
- Takve stvari se događaju, i događaće se sve više, zbog promene klime. Naše je da kupimo najbolju opremu, i da se tome suprotstavimo, i da radimo svoj posao. Da ja kukam, da se branim, nema nikakvog smisla. Borim se za naš narod i zemlju, ako to ljudi vide, hvala im, ako ne vide, šta ja da radim. Ne mogu više ni da napadam nikoga, preko glave mi je toga. Video sam da su puštali AI snimke kao prave, i sada ja treba da idem da objašnjavam svima da je to veštačka inteligencija. Šta da radimo, takvo je vreme došlo, sve je stvar percepcije - kazao je on.
Istakao je da je jadna kampanja protiv vatrogasca Vlada Plemića, koji je sa predsednikom pojeo sendvič.
- Ja sam doneo sendviče da se posluže, i da saznam nešto. To su najbolji sinovi ove zemlje... Dođe tako vreme kada talog i mulj ispliva na površinu, ali polako se vraća na dno. A ti ljudi dobiće zaslužena odlikovanja od države, i beskrajno im hvala za sve što su uradili - naglasio je Vučić.
Kazao je da ne veruje N1 ništa, i da su se bavili samo političkim aktivizmom i rušenjem svoje države.
- Ništa se tu nije promenilo, promenili su sto vlasnika, i svi su isti, sa istim zadatkom - dodao je on.
O jezivim porukama blokadera povodom smrti dekanke Medicinskog fakulteta Milice Bajčetić, Vučić je rekao:
- Izražavam saučešće porodici gospođe Bajčetić. To je bila jedna fantastična, divna žena, naučnik, mnogo toga je učinila za Srbiju. A ljude u javnoj sferi nemojte da delite na dobre ili loše političare, već na dobre i loše ljude. Ovi koji se raduju nečijoj smrti vam samo pokazuju šta bi od ove zemlje napravili. Sećate se da su imali lekare i sestre koji su govorili da neće da leče ćacije. Rekoh ja, talog i mulj isplivaju sa vremena na vreme, ali to prođe pa se vrati na dno - kazao je on.
Obilazak preduzeća ''Čolići plus d.o.o."
Vučić je posle razgovora sa narodom krenuo u obilazak preduzeća za organsku proizvodnju voća ''Čolići plus d.o.o.'' u Brusu.
Predsednik je još jednom iskazao divljenje zbog brzine kojom rade žene na sortiranju voća.
- Za mene je važna ova poseta da Čolići vide da mi želimo da pomognemo, a da i oni pomognu seljaku. Mogu da dobiju najpovoljnije moguće kredite, želimo da pomažemo srpskim kompanijama - rekao je on.
Vučić dodaje da ovakva firma može da dobije oko 5 miliona dinara bespovratnih sredstava, kao i još veći novac sa fiksnom kamatom od samo dva odsto.
- Mi sve to subvencionišemo i dajemo. Ko će u Graševcima da zaposli 15 ljudi? Naše je da razvijamo ovakve poslove, da se oni dignu i zaposle, da njegova porodica radi, i mlađe generacije, da zapošljavaju ljude po selima, i to je spas. Onda ljudi ovde mogu da opstanu - rekao je on.
Vučić stigao u Brus
Predsednik Vučić je stigao u Brus, gde će obići preduzeće za organsku proizvodnju voća "Čolići plus d.o.o." Njega su okupljeni dočekali povicima "Aco Srbine", dok su mališani svirali frule.
- Nismo ispunili za opštinu Brus vodovod Vignjište, oko 2 miliona evra, i to ćemo vrlo brzo krenuti da radimo, do kraja godine, brzo ćete videti mašine na terenu. Takođe, znam da su vam važni putevi, i uskoro dajemo 350 miliona dinara za 15 kilometara puteva u opštini Brus. Sada krećemo i sa gotovo tri miliona evra, za sedam do deset dana. Ukupno ćemo u opštinu Brus, samo u puteve, uložiti gotovo šest miliona evra. Gotovo svako selo u Brusu biće obuhvaćeno - rekao je predsednik.
Dodaje da je razgovarano sa jednim potencijalnim investitorom, i da bi fabrika bila na granici između Brusa i Aleksandrovca.
- Mislim da to do maja sledeće godine možemo da završimo, i očekujem da tu bude zaposleno oko 200 ljudi. Pričali smo i o projektu Vračar, reč je o centru, letovalištu, za to je potrebno šest miliona evra, i to počinjemo u drugoj polovini sledeće godine. To možemo da uradimo, plus trotoar u Brzeću - dodao je predsednik.
Jedan domaćin je Vučiću uručio flašu rakije, i dok se obraćao predsedniku napravio je lapsus, tražeći "Kilo i po puta".
- On doneo kilo rakije, pa traži kilo i po puta - rekao je Vučić kroz smeh.
Na poziv jedne meštanke da 29. dođe i poseti njeno selo, on je rekao da će tog dana morati da otvara fabriku dronova.
Na molbe meštana da se izgradi most, predsednik je istakao da se moraju rešiti imovinsko-pravni odnosi.
- Nije problem u novcu, da razumete to. Nas će Vignjište da košta 2,5 miliona. Putevi će biti 6 miliona evra, toliko će biti, makar i za dve godine završili i letovalište. Brus to nikada ne može da skupi. Oni te pare nemaju, nikada ih neće imati. Ovde nam nije problem u novcu, to bi bila sitnica, taj most, već su problem imovinsko pravni sporovi - rekao je predsednik.
Vučić je zamolio okupljene da puste jednu baku da prođe do njega, i istakao je da će učiniti sve što može da reši probleme koje ona ima.
U razgovoru sa jednim gospodinom, koji se žalio da nije urađena rasveta u selu, predsednik je naglasio da će to biti rešeno.
- Sutra će vam doći u selo i pokušaće da reše problem. Ako ga rešimo posle 54 godine, to će biti dobro - naglasio je on.
Jedna uplakana žena je prišla predsedniku i bez reči mu je predala pismo, a on je rekao da će ga odmah pročitati.
- Nemojte da plačete, neću nikome da govorim šta sam pročitao, rešićemo to - kazao je predsednik i zagrlio ženu.
Na žalbe jedne žene da ne može da nađe posao, i da nije članica stranke, predsednik je poručio:
- Siguran sam da možete da dobijete posao bez obzira da li ste član bilo koje političke stranke. Ali nema naučnih instituta u Brusu. Koji posao želite. Ovo je slobodna zemlja, imate svu mogućnost privatne inicijative. Imamo u Brusu preko 400 preduzetnika. Svako ima pravo da bude preduzetnik, možete da napravite bilo kakvo preduzeće. Vi tražite da budete zaposleni u državnom sektoru? Da stvari prevedemo na srpski jezik, to je već drugačija informacija. Ako ste profesor srpskog jezika, pokušaćemo da pronađemo mesto u nekoj školi da predajete deci. Daćemo vam odgovor u roku od dva ili tri dana - rekao je predsednik, i zamolio je ženu da da podatke.
On kaže da odlično zna koje je političko opredeljenje žene koja mu se obratila.
- Odlično znam to Marija, i pomoći ćemo da problem rešimo - dodao je on.
Na pitanje jednog meštanina zašto ih lokalne vlasti ne primaju na razgovor, Vučić je rekao:
- Ne prima zato što mu je tako lakše. I ne bi vas bilo ovde toliko da vas prima da razgovarate.
Program posete Rasinskom okrugu
Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vučić će danas u 10 sati obići preduzeće za organsku proizvodnju voća ''Čolići plus d.o.o.'' u Brusu.
Predsednik će potom u 10.45 posetiti vinariju ''Cvetković'' u Stanjevu, u opštini Aleksandrovac.
Za 11.45 predviđen je obilazak radova na izgradnji novog vrtića ''Biseri'' u Trsteniku.
Za 12.35 predviđen je obilazak Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu.
Vučić će u 13.15 obići radove na izgradnji Doma boraca grada Kruševca.
Za 14.05 predviđen je obilazak domaćinstva porodice Vučetić u naselju Parcane, u opštini Varvarin.
Predsednik će u 15.10 obići domaćinstvo porodice Gagić u Pločniku, u opštini Ćićevac.