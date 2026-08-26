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Predsednik Aleksandar Vučić poslednjih nedelja gotovo svakodnevno obilazi Srbiju, razgovara sa građanima i na terenu pokušava da rešava konkretne probleme, a upravo to postaje nova meta kritika blokadera i njihovih medijskih saveznika. Umesto da njegovu aktivnost pokušaju da nadmaše sopstvenim radom, obilascima gradova i razgovorima sa građanima, blokaderski pokret kao da je ušao u sezonu odmora i pasivnog čekanja izbora, kao da će im pobeda biti poklonjena bez ozbiljnog političkog angažmana.

Isti obrazac prati i deo opozicionih poslanika, koji izostaju čak i sa važnih skupštinskih sednica, ali zato imaju vremena da komentarišu svaki potez vlasti.

Poseban paradoks nastaje kada se Vučiću zamera što rešava probleme građana. N1 i Nova plasiraju narativ prema kojem su obilazak Srbije, razgovori sa ljudima i pomoć u rešavanju njihovih problema zapravo neka vrsta "korupcije" birača, kako je to nedavno na televiziji N1 tumačio Vujo Ilić sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Istovremeno, blokaderi tvrde da su izborni uslovi danas lošiji nego ranije, iako su upravo oni godinama insistirali na preporukama ODIHR-a, čije se sprovođenje sada vidi kao problem.

Analitičari ocenjuju da sve ovo dovodi do gotovo neverovatnog zaključka - da je Vučić kriv zato što je aktivan i razgovara sa građanima, dok njegovi politički protivnici očekuju da samo sede, čekaju izbore i objašnjavaju zašto je nemoguće da urade ono što predsednik radi. Drugim rečima, ko brani blokaderima da prošetaju Srbijom, izađu među ljude i pokušaju da pridobiju njihovo poverenje.

Politički analitičar Marko Miškeljin kaže za Kurir da Vučić radi ono što političar i treba da radi - obilazi Srbiju, razgovara s građanima, posećuje projekte i rešava lokalne probleme.

Marko Miškeljin Foto: Kurir Televizija

- Ako ne obilazi Srbiju, kritikovali bi ga da je otuđen od građana. Kada obilazi, onda se govori da "kupuje" ili "korumpira" građane. Šta je alternativa? Da građaninu ne rešite problem? Takođe, ono što se sada pokazuje je razlika između protesta i izborne politike. Blokaderi su tražili izbore, a kada su se izbori približili, postavlja se pitanje gde je njihova politička aktivnost. Pobeda se ne dobija čekanjem da vam rezultat padne s neba. Isto važi i za opozicione poslanike. Teško je ubediti građane da ste spremni da vodite državu ako ne učestvujete ozbiljno u radu institucija. Sposobnost za to se ne dokazuje protestima i televizijskim nastupima, već spremnošću da preuzmete odgovornost - naglašava naš sagovornik.

Kada je reč o izbornim uslovima, Miškeljin kaže da svako ima pravo da traži dodatna poboljšanja, ali da postoji razlika između toga i tvrdnje da su izborni uslovi gori nego ranije.