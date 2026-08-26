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"Pokret Mi snaga naroda" prof Branimira Nestorovića saopštio je da najoštrije osuđuje novi, ponovljeni napad lidera Novog DSS Miloša Jovanovića i naglašavaju da je "posebno je sramno što Jovanović Nestoroviću pripisuje političke motive i stavove o rušenju režima" iako, kako je sam rekao, "nikada nije ni razgovarao sa Nestorovićem".

- Ako sa čovekom nikada nije razgovarao, na osnovu čega onda zna šta Nestorović želi, šta ne želi i kakvi su njegovi politički motivi? To više nije politička polemika, već proizvoljno etiketiranje birača i pokušaj da se javnost dovede u zabludu - navode iz Pokreta "Mi snaga naroda", a povodom poslednjeg gostovanja Jovanovića na blokaderskom TV Nova.

Dodaju da Jovanović istovremeno govori o "autentičnoj desnici" i neophodnosti saradnje svih opozicionih subjekata, dok upravo on kontinuirano napada jedan od najznačajnijih političkih subjekata koji se jasno pozicionirao na nacionalnoj i suverenističkoj politici.

- Još je licemernije kada neko ko poziva na "saradnju svih opozicionih subjekata" tu saradnju unapred uslovljava i istovremeno blati one sa kojima navodno želi da sarađuje - poručuju iz Nestoroviće stranke, gde su se osvrnuli su se i na prethodne lokalne izbore u Beogradu:

- Podsećamo Miloša Jovanovića i javnost da je Novi DSS bojkotom beogradskih izbora 2024. godine doneo političku odluku za koju je morao da zna da doprinosi opstanku SNS vlasti u gradskim institucijama. Zato je krajnje neozbiljno da danas Nestorovića proglašava nekim ko "ne želi da ruši režim." Miloš Jovanović ima puno pravo da se ne slaže sa Nestorovićem, ali nema pravo da mu izmišlja stavove i motive, niti da birače tretira kao publiku kojoj se može servirati bilo kakva politička konstrukcija. To nije ni etički, ni moralno, ni politički korektno, a služi isključivo u cilju obmane javnosti. Ako već nikada nije razgovarao sa Nestorovićem, bilo bi pristojno da prvo razgovara s njim, a tek onda da govori u njegovo ime. Sve drugo je upravo ono što navodno želi da ruši: politika obmana, etiketiranja i manipulacije - poručuju iz Mi snaga naroda.

Da podsetimo, ovo nije prvi sukob na relaciji Jovanović - Nestorović, čije partije su se i ranije međusobno ooptuživale za izdaju i da "neće da ruše Vučića".