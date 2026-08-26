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Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je u Zagrebu plan reforme procesa proširenja Evropske unije, istakavši da 2026. godina mora biti rekordna za napredak kandidata. Poručila je da proširenje više nije samo širenje, već „geopolitički stabilizator Evrope” u svetu gde protivnici EU aktivno iskorišćavaju sporost pregovora.

Četiri ključna stuba reforme su:

zaštita interesa postojećih članica: Sprečavanje da ulazak novih zemalja ima štetan uticaj na Uniju

Sprečavanje da ulazak novih zemalja ima štetan uticaj na Uniju unutrašnje reforme EU: Povećanje efikasnosti odlučivanja u okviru postojećih ugovora, uz mogućnost ukidanja prava na veto i smanjenja obima institucija

Povećanje efikasnosti odlučivanja u okviru postojećih ugovora, uz mogućnost ukidanja prava na veto i smanjenja obima institucija stroža proverljivost i vladavina prava: Garantovanje da kandidati ne povrate ili ne uruše evropske vrednosti nakon pristupanja. Kos je naglasila: "Moramo da se pobrinemo da ne pustimo trojanske konje unutra. Ni danas, ni za 10 ili 20 godina.”

Garantovanje da kandidati ne povrate ili ne uruše evropske vrednosti nakon pristupanja. Kos je naglasila: "Moramo da se pobrinemo Ni danas, ni za 10 ili 20 godina.” postepena integracija (napuštanje načela "sve ili ništa"): Omogućavanje kandidatima da ostvaruju koristi od članstva u strateškim sektorima (poput SEPA sistema plaćanja) i pre formalnog ulaska, kako bi se oduprli spoljnim pritiscima

Kos je najavila i "Helsinški trenutak ove generacije”, najavivši da će Evropska komisija u septembru predstaviti konkretan predlog reformi o kome će lideri EU raspravljati na samitu u oktobru.

Napuštanje principa "sve ili ništa" je zapravo ključna promena za Srbiju: umesto da se čeka punopravno članstvo godinama, Srbija bi mogla postepeno da pristupa pojedinačnim sektorima i fondovima EU kako bude ispunjavala kriterijume (primer je nedavni ulazak u SEPA sistem za novčane transakcije).

Komentarišući izjavu evropske komesarke da je potrebna nova metodologija za proširenje EU, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da EU štiti sebe i istakao da Srbija ostaje na evropskom putu i da mora brže da se razvija. Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Marte Kos da je promena metodologije neophodna jer Evropskoj uniji ne trebaju "trojanski konji", rekao da oni rade svoj posao i štite sebe.

Vučić: Da mi rastemo brže, Foto: Ilija Ilić

- Da sam cinik i da sam pomalo nepristojan, ja bih rekao da bi Marta Kos više volela da vidi neke ovce, a ne konje, ali nisam, pa neću to da kažem. Nek' oni svoj posao rade, nek' oni sebe štite. Nisu im potrebni ni trojanski, ni ovakvi, ni onakvi konji, njima ništa nije potrebno. Sami su sebi dovoljni - rekao je Vučić prilikom posete domaćinstva porodice Vučetić u naselju Parcane, u opštini Varvarin.

Istakao je da Srbija ostaje na evropskom putu.

- Nastavićemo da budemo na evropskom putu, ali mi malo brže da rastemo, malo brže da se razvijamo. To je naše, da mi rastemo brže, da mi možemo da imamo dobre domaćine, da imamo više dece i da nam Srbija brže napreduje - istakao je Vučić.