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Smrt generala Vojske Republike Srpske i haškog osuđenika Ratka Mladić izazvala je brojne reakcije kako domaćih tako i regionalnih medija. Neposredno nakon što je porodica potvrdila ovu vest, regionalni portali započeli su pravu medijsku hajku, utrkujući se u brutalnim naslovima i uvredama na račun preminulog generala.

Tako je i portal "Autonomija", čiji je vlasnik profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić, poznat po tome što upućuje prozivke i uvrede na račun Srbije i njenog naroda, objavio autorski tekst Tomislava Markovića u kojem je smrt generala Mladića iskorišćena ne samo za iznošenje najtežih uvreda na račun Mladića, već i za otvoren obračun sa Srbijom, Srpskom pravoslavnom crkvom, srpskom inteligencijom i idejom kulturnog i nacionalnog povezivanja srpskog naroda!

Tekst je objavljen je pod naslovom "Umro je Ratko Mladić, ideologija u čije ime je ubijao je živa i zdrava", a već u prvim redovima autor naziva preminulog generala masovnim ubicom i pripisuje mu celokupno stradanje tokom rata u BiH. Marković ide toliko daleko da navodi da je Mladićeva "smrt zakasnila najmanje 35 godina", poručujući da bi bilo dobro da je preminuo pre ratnih sukoba.

Foto: Printscreen

Iako se autor poziva na odluke Haškog tribunala, čiji su rad, kriterijumi i odnos prema srpskim optuženicima godinama predmet ozbiljnih osporavanja u Srbiji i Republici Srpskoj, tekst se ne zadržava na sudskim postupcima i individualnoj odgovornosti Ratka Mladića, već ide dalje, pa autor tvrdi da su planovi za stvaranje Velike Srbije, progone i ratne zločine nastali u Beogradu.

Zatim, bez bilo kakvih ponuđenih dokaza kolektivno optužuje čitavu nacionalno orijentisanu srpsku inteligenciju. Na udaru su se našli akademici, pisci i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, koji su predstavljeni kao ideološki tvorci rata i stradanja u Bosni i Hercegovini.

Autor potom optužuje celo srpsko društvo da je podržavalo politiku zločina, dok građane koji generala Mladića smatraju komandantom koji je branio srpski narod naziva "poremećenim slojevima društva".

Posebno je sporna tvrdnja kojom Marković Mladiću pripisuje da je "pobio sto hiljada ljudi". Reč je o broju koji približno odgovara ukupnim ljudskim gubicima tokom celokupnog rata u BiH, uključujući civile i vojnike svih naroda i svih zaraćenih strana.

Međutim, nema ni reči o hiljadama ubijenih Srba, zločinima nad srpskim civilima, paljenju i napadima na srpska sela u Podrinju, napadima na srpske vojnike i civile, niti o odgovornosti komandanata i političkih struktura drugih zaraćenih strana. Sve žrtve rata u jednoj rečenici pripisale su se generalu Mladiću i Vojsci Republike Srpske, dok se srpske žrtve potpuno brišu iz istorije.

Marković se nije zaustavio ni na događajima iz devedesetih godina, već je smrt generala Mladića iskoristio za napad na savremeni pojam "srpskog sveta", koji je izjednačio sa navodnim nastavkom politike Velike Srbije. Na udaru su se našli i predstavnici vlasti, nacionalno orijentisani opozicioni političari, novinari, istoričari, sociolozi, filozofi, pisci, pesnici i crkveni velikodostojnici. Praktično svako ko odbija da prihvati Markovićevu sliku srpske istorije označen je kao nosilac opasne ideologije.

Autor na samom kraju Srbe opisuje kao nevoljne i slučajne pripadnike etničke grupe u čije ime su, prema njegovoj konstrukciji, činjeni zločini.

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