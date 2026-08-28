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Direktor Dokumentaciono informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac, koji je generala Ratka Mladića lično poznavao, radio i putovao sa njim, kaže da je Mladić branio Srbe u Kninu u Republici Srpskoj Krajini, na početku rata u Hrvatskoj devedesetih godina prošlog veka.

- Znao sam ga lično. Radili smo zajedno. Ja sam i tada, kad je on bio komandant Kninskog korpusa, vodio ili bio član komisija za razmene zarobljenika. Išli smo više puta na pregovore zajedno. Tako da o njemu mogu reći kao o čoveku i kao o oficiru da je bio oficir i džentlmen - istakao je Štrbac u izjavi za Srnu.

Štrbac kaže da je bio svedok Mladićeve odbrane pred Haškim sudom u novembru 2015. godine, te da je general pratio njegovo svedočenje sa velikim interesovanjem, jer je bio optužen i za neke navodne zločine na području Hrvatske, posebno Dalmacije.

- I eto, možda sam uspeo, možda i zahvaljujući meni, za taj deo, da otpadne ono što mu najviše Hrvati i zameraju sada - da nije osuđen za bilo šta na području Hrvatske - rekao je Štrbac.

Štrbac kaže da i danas čuva pismo koje mu je nakon svedočenja Mladić napisao.

- Čuo sam da je svim svedocima odbrane poklanjao svoju fotografiju i s druge strane pisao neku zahvalu. I meni je to uradio, ali je napisao i pismo na osam stranica - priča Štrbac.

On ističe da to pismo, na njegovo iznenađenje, sadrži dosta dobro Mladićevo sećanje o nekim mestima koje je nekada pokrivao njegov korpus u Lici, Dalmaciji, a posebno u benkovačkom području.

- Iako se pričalo da je imao oštećenja mozga, on se sećao prezimena, gde je učio i u čijoj kući je bio, kad je bio, gde je popio dobru lozu, gde je jeo dobar pršut, gde su dobri ljudi. Neverovatno. I, naravno, sa druge strane je hvalio te ljude - priseća se Štrbac.

Foto: PETER DEJONG / POOL/AP POOL

On otkriva da u tom pismu Mladić umesto "sudnica" koristi reč "satrapana", te da je, uprkos svim bolestima koje je imao, bio svestan gde se nalazi i kakva će biti presuda.

Štrbac ističe da je general Mladić i kao čovek i kao vojnik pokazivao čvrstinu, te dodao da vojnik u ratu postupa vojnički i da je njegovo da pobedi neprijatelja.

Vojnik, pa još i komandant korpusa, kaže Štrbac, ne može biti neko ko će plakati nad svakom situacijom, nego neko ko je uvek za ugled. On je istakao da je general Mladić insistirao da vojska nosi iste oznake.

- Možda se sa nama dole u Hrvatskoj naopako završilo zato što nismo imali nekog čvrste ruke u vojsci da drži tu disciplinu. Eto, imali smo sreću da dođe dole i da bude jedno vreme, a onda i nesreću da ode - navodi Štrbac.

Govoreći o Haškom sudu, Štrbac, koji je i sam nekadašnji sudija, napominje da sudovi nisu humanitarne organizacije i da ljudi širom sveta umiru u zatvorima, ali da njemu smeta što u Hagu nisu imali iste aršine prema svim zatvorenicima.

- Kao čovek iz te branše, znam šta su zatvori, šta su presude. Trebalo je da se na isti način prema svima ponašaju, bez obzira na njihovu nacionalnu, vojnu i bilo koju drugu pripadnost - istakao je Štrbac.