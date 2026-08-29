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Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo nekadašnjeg generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsednika Mehanizma sprovodi sudija Ijan Bonomi.

Predsednica Mehanizma Grasiela Gati Santana je 27. avgusta izdala nalog kojim je sudiji Ijanu Bonomiju poverila istragu o okolnostima Mladićeve smrti dok se nalazio u pritvoru Jedinice Ujedinjenih nacija za pritvor, saopšteno je iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Bonomi je zadužen da o rezultatima istrage izvesti "što je pre razumno moguće", ali predsednica Santana nije odredila rok za njen završetak.

Do okončanja istrage detalji o Mladićevoj smrti smatraju se poverljivim, zbog čega Mehanizam, kako je navedeno, nije u mogućnosti da pruži dodatne informacije.

- Postupanje sa posmrtnim ostacima gospodina Mladića u ovom trenutku je poverljivo i Mehanizam nije u mogućnosti da o tome razgovara - navodi se u odgovoru Pres službe Mehanizma.

"Medicinska nega i pomoć u zatvorskoj bolnici prevazilazile minimum propisan međunarodnim standardima"

Na pitanje zašto Mladiću nije bilo dozvoljeno da nastavi lečenje u Srbiji, Mehanizam je naveo da je on zatražio puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, uz obrazloženje da je njegova smrt "neizbežna" i da bi njegovim prebacivanjem u Srbiju bila obezbeđena "znatno veća i kontinuiranija prisutnost članova njegove najbliže porodice".

Predsednica Santana je, međutim, ocenila da su sveobuhvatna i humana medicinska nega i pomoć koje su Mladiću pružane u zatvorskoj bolnici, uključujući pomoć u svakodnevnim aktivnostima, "daleko prevazilazile minimum propisan međunarodnim standardima". U odluci je navedeno da su takva nega i pomoć poštovale Mladićevo zdravlje, ljudsko dostojanstvo i osnovna prava, dok sama očekivana blizina smrti nije predstavljala okolnost zbog koje bi njegov dalji boravak u pritvoru bio nespojiv sa tim pravima.

Mehanizam je naveo i da je Mladić imao izuzetne uslove za posete, koji su omogućavali značajan kontakt sa porodicom. Jedinica za pritvor omogućila je dodatne posete porodice nakon podnošenja zahteva za puštanje na slobodu i očekivala je da će omogućiti još poseta u neposrednoj budućnosti, navodi se u odgovoru.