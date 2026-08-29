Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević ocenio je da ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez koristi smrt generala Ratka Mladića za, kako je naveo, opasan politički napad na Srbiju, Republiku Srpsku i srpski narod, kao i za dovođenje u pitanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Milićević je, reagujući na Helezove izjave nakon smrti Mladića, poručio da je nedopustivo da jedan ministar odbrane koristi smrt kao povod za zahtev za najstrožim međunarodnim sankcijama Srbiji, osporavanje njenog evropskog puta i pozive na preispitivanje opravdanosti postojanja Republike Srpske.

- Svako ima pravo na svoj odnos prema Ratku Mladiću, njegovoj ulozi i prošlosti. Ali kada jedan ministar odbrane smrt čoveka koristi da zatraži najstrože međunarodne sankcije Srbiji, ospori njen evropski put, Republiku Srpsku nazove 'genocidnom tvorevinom' i pozove na preispitivanje opravdanosti njenog postojanja, onda više ne govorimo o reakciji na jednu smrt. Govorimo o veoma opasnoj političkoj agendi - istakao je Milićević, navodi se u saopštenju Kabineta za dijasporu.

Milićević je posebno zabrinjavajućim ocenio to što takve poruke dolaze od ministra odbrane BiH.

- Ko je Zukan Helez da određuje da li Srbija zaslužuje evropsku budućnost i da poziva na kažnjavanje naše zemlje? Srbija svoj evropski put vodi u skladu sa sopstvenim interesima i odlukama svojih građana, a ne prema političkim željama bilo kog ministra iz Sarajeva - naveo je Milićević.

On je istakao da Srbija poštuje BiH, njen teritorijalni integritet i Dejtonski mirovni sporazum i da očekuje isto poštovanje prema Srbiji i Republici Srpskoj.

Milićević je naglasio da Republika Srpska nije "istorijska greška", već ustavna kategorija, jedan od dva entiteta BiH i rezultat međunarodnog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat.

- Najopasnije u Helezovoj poruci nije čak ni rečnik koji koristi. Najopasniji je otvoreni poziv da se preispita postojanje Republike Srpske i revidira Dejton. Ko želi da otvori pitanje postojanja Republike Srpske, otvara pitanje temelja na kojima već više od tri decenije počiva mir u Bosni i Hercegovini - rekao je Milićević.

- Takav pristup nije put ka pomirenju i evropskoj budućnosti regiona, već ka novim podelama i nestabilnosti. Srbija će nastaviti da poštuje Bosnu i Hercegovinu i Dejtonski mirovni sporazum, ali će isto tako insistirati da se poštuju Republika Srpska i prava srpskog naroda - zaključio je Milićević.

Helez se prethodno oglasio nakon smrti Mladića i u objavi na društvenim mrežama izneo niz oštrih kvalifikacija i tvrdnji na račun Ratka Mladića, Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda, koristeći uvredljivu i zapaljivu retoriku.