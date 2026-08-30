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Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je iskren i dobronameran rad na rasvetljavanju sudbine osoba nestalih tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, bez obzira koje nacionalnosti one bile, obaveza prema čovečnosti i prema onima koji svakoga dana žive u tuzi i nespokoju ne znajući šta se dogodilo sa njihovim najmilijima.

Povodom Međunarodnog dana nestalih, iz Kancelarije za KiM podsećaju da se na Кosovu i dalje 562 Srba i drugih nealbanaca vodi kao nestalo, kao i da država Srbija nikada neće odustati od zahteva da istina o njihovoj sudbini bude utvrđena.

- Apelujemo na političke predstavnike u Prištini da prestanu da bezdušno zloupotrebljavaju pitanje nestalih i da, umesto toga, omoguće da za početak bude istraženo osam lokacija za koje postoje utemeljena saznanja i dokazi da skrivaju posmrtne ostatke ubijenih Srba - istakli su iz Kancelarije za KiM.

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Dodali su da je Beograd, u okviru briselskog dijaloga i Radne grupe za lica koja se vode kao nestala u vezi sa događajima na KiM, uvek nastupao konstruktivno, ne praveći bilo kakvu razliku među nestalima po osnovu njihove etničke pripadnosti.

 - Priština, nažalost, nije pokazivala ni trunku spremnosti da se rasvetli sudbina nestalih Srba, već je umesto toga posezala za opstrukcijama, politizacijom i blokadama ovog duboko humanog pitanja. Do danas Priština negira zločine terorističke organizacije "OVK", opstruira svaki pokušaj rasvetljavanja sudbine nestalih Srba i drugih nealbanaca i sprečava ustanovljavanje civilizovane i čovečne kulture sećanja na sve one koji su u sukobima na kosovu i Metohiji stradali od ruke terorista - poručili su iz Kancelarije za KiM.

U saopštenju se izražava nada da će međunarodna zajednica pokazati preko potrebno razumevanje, kako bi Priština prestala da politizuje pitanje nestalih i kako bi konkretan rad na pronalasku nestalih dobio primat nad prištinskim zloupotrebama koje, ocenjuju, samo produžavaju agoniju porodica nestalih lica.

Kurir Politika

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