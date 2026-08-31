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Svedočenje učenice Nine Trnavac iz Užica, kojoj su dosadašnji drugovi priredili pakao od života, izolovali je, pa čak i ostavili bez partnera za matursko veče samo zato što je podržala predsednika Srbije Aleksandra Vučića i SNS, ogolila je novu, opasnu realnost u Srbiji: svako ko ne misli kao "borci za demokratiju" automatski postaje meta, stigmatizovan kao "đak" i izložen brutalnom linču, smatraju analitičari i sagovornici Kurira.

Prema njihovim rečima, na sceni je otvorena dehumanizacija i sistemski teror gde se politički neistomišljenik više ne posmatra kao kolega, komšija ili školski drug, već kao demonizovano biće protiv kog su dozvoljena sva sredstva, od vršnjačkog nasilja u učionicama do otvorenog uličnog haosa.

Dehumanizacija na delu

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da je slučaj učenice iz Užica alarm koji upozorava na dubinu društvene krize u kojoj se nalazimo.

- Došli smo do toga da je postalo opasno i sramotno javno izneti politički stav ili podršku predsedniku Aleksandru Vučiću, čime je blokaderska politika prešla sve granice političke borbe i zašla u domen otvorene netolerancije! Da takvo ponašanje nije izolovan incident, već deo šireg i već viđenog obrasca, potvrdile su i jučerašnje slike iz Užica gde smo ponovo imali priliku da vidimo jedinu politiku koju blokaderi nude sve ovo vreme, a to je ništa osim otvorenog nasilja, zastrašivanja i haosa - rekao je Lisica.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

On je dodao da za blokadere politički dijalog ne postoji, već se svaki ideološki okršaj svodi na pokušaje da se ulicom i silom nametne njihova volja, bez obzira na posledice po obične građane i njihovu decu.

- Glavni uzrok ovakvog stanja leži u sistemskoj i konstantnoj dehumanizaciji svih koji misle drugačije. Kroz ideologiju "ćacizma", koja se ispoljava kao agresivni, autorasistički i totalitarni pogled na svet, svako ko podržava vlast ili misli drugačije, kvalifikuje se kao "ćaci". U toj matrici "ćaci" nije komšija, kolega ili školski drug sa različitim političkim uverenjima, već odvratno, neljudsko biće, gotovo demonizovano, protiv kog je dozvoljeno upotrebiti sva sredstva. Kada jedno društvo prihvati takvu retoriku, logičan i zastrašujući ishod jeste da takva dehumanizacija preraste u vršnjačko nasilje u školskim dvorištima. Ovakav razvoj događaja zahteva najoštriju osudu. Škola i mladost moraju ostati zaštićeni od političkog otrova. Svi koji podstiču podvojenost i mržnju među mladima moraće jednog dana da odgovaraju za svu štetu koju su naneli bezbrižnom odrastanju čitavih generacija i stabilnosti čitavog društva, a vreme odgovornosti uskoro dolazi - istakao je Dejan Lisica.

Polarizacija društva

Politički analitičar Dejan Miletić kaže za Kurir kaže da je jedina platfroma blokaderske opozicije antagonizam prema vlasti i svima koji misle drugačije od njih.

- Želja im je da se napravi jedna očigledna polarizacija, bez ikakvih idejnih koncepata, već samo ta neka destruktivna varijanta i način posmatranja, gde rušilaštvo i mržnja treba da se emituju prema vlasti i svima koji je podržavaju, misleći da to može da donese neke poene. Primer sa devojkom iz Užica je dokaz da jedno tavko delovanje sve više ljudi odbija i sve više njih sagledava da je to jedan politički besmisao, koji ne može da bude osnova za privlačenje ljudi i za veru ljudi da će to biti neka rešenja za Srbiju - navodi Miletić.

On ističe da je u tom kontekstu jasno da blokaderska opcija podrazumeva mržnju i da nikakva tolerancija ne postoji prema drugom delu Srbije koja ne misli kao oni.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Sve se to dešava u trenutku kada i dalje ne vidimo ni program, ni ljude koji će realizovati nešto, ali zato vidimo nastavak mržnje, etiketiranje drugih i nastavak nasilja u raznim oblicima, od verbalnog do fizičkog. To je ono što obeležava ovaj početak predizbornog perioda, znajući da uskoro dolazimo u fazu izbora. Sve je to jadno, tužno i nadam se da će biti prezreno od većinskog dela Srbije i da nećemo dozvoliti da nam se kukavičje jaje pretvori u odgovor na budućnost, tj. da ne znamo šta nas čeka, a mogli bismo da pretpostavljamo da ne može ništa dobro biti. U svakom slučaju, sve su to nagoveštaji nastavka destrukcije koju smo godinu i po dana imali prilike da vidimo u raznim oblicima, ali čini se da je sve manje podrške takvim nastupima i da ljudi shvataju da moramo da težimo konstruktivnim stvarima koje mogu da znaju i vide, a ne razdor i mržnju u društvu koji su jedini do sada bili vidljivi odgovor blokaderskog dela opozicije - zaključuje Dejan Miletić.

Podsetimo, učenica Nina Trnavac je na skupu "Ujedinjena Srbija" u Užicu, kojem je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, mnogobrojnim okupljenim građanima ispričala potresne detalje o etiketiranju, izolaciji i maltretiranju koje je preživela nakon što je na društvenim mrežama pružila podršku Srpskoj naprednoj stranci.

Nina Trnavac Foto: Petar Aleksić

- Nekad sam verovala da živimo u društvu u kome svako može da misli slobodno i da podržava opciju koju želi, a onda sam osetila šta znači kad te izoluju, etiketiraju i maltretiraju zbog onoga u šta veruješ. U januaru sam javno, na društvenim mrežama, podelila nekoliko stranačkih videa, nakon čega su dotadašnji drugovi počeli da me maltretiraju. Prvo u formi groznih komentara na mrežama, da bi se ismevanje, vređanje, psovanje, omalovažavanje i gađenje prenelo i na ulicu, školu i učionicu. Za njih, ja više nisam bila ljudsko biće, bila sam samo "ćacika" - kazala je ona.

Nina je dodala da je doživela da je jedna profesorka pita kako je nije sramota što podržava SNS i rekla joj da bi je polila mastilom!

- Dotadašnji drugovi nisu mi dozvolili da plešem maturski ples, dok su ga oni svi plesali, izlepljeni nalepnicama "Studenti pobeđuju". Dečko s kojim sam se dogovorila da idemo kao par na matursko veče nije želeo da ide sa mnom - ispričala je Nina Trnavac.