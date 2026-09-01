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Boračka organizacija opštine Istočno Novo Sarajevo pozvala je sve demobilisane borce zainteresovane za odlazak na sahranu generala Ratka Mladića da se prijave do srede, 2. septembra, a Boračka organizacija Republike Srpske (BORS) saopštila je da će u saradnji sa vlastima Republike Srpske i Srbije organizovati prevoz za sve zainteresovane borce koji žele da prisustvuju Mladićevoj sahrani, piše Katera.

Još uvek nije poznato gde će biti sahrana, budući da Mehanizam u Hagu još nije obavestio državu Srbiju i porodicu kada će moći da preuzme telo Mladića.

Lider SNSD Milorad Dodik izjavio je juče u Banjaluci da je protiv građana tog entiteta, zbog objava povodom smrti Ratka Mladića, podneto 55.000 krivičnih prijava Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (BiH).

- To govori koliko je BiH podeljena i nemoguća i koliko Sud i Tužilaštvo BiH treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike - rekao je Dodik novinarima posle proširene sednice Predsedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), čiji je predsednik.

Dodik je kazao da bi Tužilaštvo BiH trebalo da podiže krivične prijave "na osnovu zakona koji je neko nametnuo, a koji nije prošao u parlamentu BiH".

- To je jedan nakaradan sistem funkcionisanja na kojem moramo da držimo pažnju - naveo je Dodik.

Podsetimo, podnete su krivične prijave protiv Dodika i Draška Stanivukovića zbog izjava nakon smrti Ratka Mladića.

Doktorka u Tomislavgradu dobila je otkaz i dobila krivičnu prijavu zbog objave na Fejsbuku, a pokrenuta je i peticija da hirurg u Orašju takođe dobije otkaz zbog objave na društvenim mrežama u kojoj se "zahvalio na svemu" Ratku Mladiću.