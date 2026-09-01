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Boračka organizacija opštine Istočno Novo Sarajevo pozvala je sve demobilisane borce zainteresovane za odlazak na sahranu generala Ratka Mladića da se prijave do srede, 2. septembra, a Boračka organizacija Republike Srpske (BORS) saopštila je da će u saradnji sa vlastima Republike Srpske i Srbije organizovati prevoz za sve zainteresovane borce koji žele da prisustvuju Mladićevoj sahrani, piše Katera.

Još uvek nije poznato gde će biti sahrana, budući da Mehanizam u Hagu još nije obavestio državu Srbiju i porodicu kada će moći da preuzme telo Mladića.

Lider SNSD Milorad Dodik izjavio je juče u Banjaluci da je protiv građana tog entiteta, zbog objava povodom smrti Ratka Mladića, podneto 55.000 krivičnih prijava Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (BiH).

- To govori koliko je BiH podeljena i nemoguća i koliko Sud i Tužilaštvo BiH treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike - rekao je Dodik novinarima posle proširene sednice Predsedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), čiji je predsednik.

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Dodik je kazao da bi Tužilaštvo BiH trebalo da podiže krivične prijave "na osnovu zakona koji je neko nametnuo, a koji nije prošao u parlamentu BiH".

- To je jedan nakaradan sistem funkcionisanja na kojem moramo da držimo pažnju - naveo je Dodik.

Podsetimo, podnete su krivične prijave protiv Dodika i Draška Stanivukovića zbog izjava nakon smrti Ratka Mladića.

Doktorka u Tomislavgradu dobila je otkaz i dobila krivičnu prijavu zbog objave na Fejsbuku, a pokrenuta je i peticija da hirurg u Orašju takođe dobije otkaz zbog objave na društvenim mrežama u kojoj se "zahvalio na svemu" Ratku Mladiću.

Krivičnu prijavu dobila je i glumica Lidija Vukićević, kao i lider DNP Milan Knežević i Metodije, mitropolit budimljansko - nikšićki.

Kurir Politika

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