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Političar Vladan Đokić, poznat i kao rektor Univerziteta u Beogradu, predvodnik blokaderske takozvane studentske liste, odlučio je da po drugi put ovog leta počasti sebe odlaskom na more! Za razliku od letovanja pre mesec dana, kad je uživao u morskoj idili i šumu talasa u Perastu, ovaj put je odlučio da se provede, ni manje ni više, nego u Rio de Žaneiru.

Dok Beogradski univerzitet pada na svim relevantnim svetskim listama, Đokić je našao za shodno da ode na more u daleku Latinsku Ameriku. Jedan korisnik društvene mreže Iks ukazao je na ekstremno licemerje blokaderskog lidera, koji stalno tvrdi da je "progonjen" u "Vučićevoj diktaturi".

- Kako ovaj diktator Vučić progoni univerzitet, pa sram ga bilo! Evo, rektor Đokić jedva dvaput godišnje ode na more! Posle crnogorskog primorja u prvoj polovini avgusta, sad pohodi Rio de Žaneiro. A državna plata ide li ide... Javno pozivam vlast da počne i mene ovako da progoni - istakao je "Narodni neprijatelj" na platformi Iks.

Komfor i provod

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da se na primeru turističkih destinacija Vladana Đokića transparentno pokazuje politički karakter čitavog opozicionog pokreta u Srbiji, a posebno onih koji su njegovi glavni inspiratori i aktuelni lideri.

- Prava politika i političar permanento se bave opštim dobrom zajednice i to u svakom njegovom segmentu, od ekonomije, bezbednosti i međunarodnog ugleda. Očigledno je da onima koji upravljaju opozicionim pokretom, u čitavom njegovom dijapazonu od studenata, preko ambicionznih pojedinaca, do ostataka partija koje su poražene 2012. godine, da njih opšte dobro zajednice ne interesuje, za njih je bitno da se dokopaju vlasti iz ličnih interesa. S druge strane politika vladajuće stranke pokazuje da je za platformu srpskog napretka i nastavak opšteg uspona zemlje neophodno posvetiti svaki sekund dana i noći i damar svoga života da bi Srbija stigla tamo gde su želeli naši preci i gde želi normalan i zdrav deo Srbije - objašnjava Kojčić.

Foto: Kurir Televizija

Podseća da je Hrvatska, nepoštujući imigracione zakone EU dozvolila da Mila Pajić, optužena za destabilizaciju ustavnog poretka dobije utočište i apanazu za život upravo u zemlji iz koje značajni politički krugovi podstiču obojenu revoluciju i uništavanje Srbije.

- Postavlja se pitanje ko to može da podržava, kao i rektora Đokića, koji je izneverio sve principe akademske zajednice. Pretvorio je funkciju rektora u političko liderstvo, fakultete u gerilske štabove, uništio već drugu generaciju studenata, a pritom očigledno mislio samo na svoj komfor i provod. Ko u takvom profilu ličnosti može da prepozna odgovornog državnika. Kompromitacija naših kvaziintelektualaca opredeljivanjem za likove kao što su Đokić, Dinko Gruhonjić dotakla je samo dno evropske civilizacije - poručio je Kojčić.

Porazna činjenica

Profesor Milan Petričković s Fakulteta političkih nauka kaže za Kurir da takav potez Đokića predstavlja nastavak u nizu njegovih neshvatljivih delovanja.

- Umesto da se bavi pitanjem statusa Univerziteta, pitanjem kako da se povrati ugled, radne navike i nešto što je primarna funkcija Univerziteta, on održava onu agendu aktivnosti, tzv.društvenu, a to je mešetarenje politikantske prirode, jer on nema političku aktivnost, već je to vrsta pokušaja i oblik kvazibavljenja politikom. Niko ne brani njemu da ide na takve destinacije, ali porazna je činjenica koliko je negativno delovao i svojim aktivnostima prouzrokovao štete, ne samo ekonomske prirode, već i duhovne devastacije BG Univerziteta - kaže Petričković.

Foto: Kurir Televizija

Ističe da "kada se sve sabere, vidi se da je Đokić zloupotrebio Univerzitet".

- Danonoćno bi trebalo da se radi na vraćanju ugleda i kvaliteta te insitutcije, na ispitne rokove i nastavu. Očigledno da je tu prisutna privatna utilitaristička konotacija i pokušaj bavljenja politikantstvom i ispunjavanje nekakve društvene misije. Đokićeva društvena misija je zapravo uništenje i ruiniranje Univerziteta i to ide dalje u jedan začarani krug - ističe Petričković i dodaje:

- Ta slika njegovog pojavljivanja u Brazilu nije ništa novo i to bi stanovnici Srbije trebalo da imaju na umu kao jednu vrstu orijentira da li neko koga oni finansiraju ima pravo da se na takav način ophodi. Postavlja se pitanje da li je taj novac koji uzima dat da radi svoj posao - čuva Univerzitet i vodi brigu o njemu ili je dat da ide u Rio onda kada treba da brani interese te institucije. Očigledno je bitniji odlazak u Brazil, nego da se bavi vitalnim pitanjima, organizacijom nastave i čuvanjem ugleda fakulteta - poručio je Petričković.