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U redovima blokadera i njihovih medija vlada potpuna pometnja i frustracija čim bilo koji visoki zvaničnik iz Brisela pokaže uvažavanje prema našoj zemlji, a povod za najnoviju histeriju je najava dolaska predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen u zvaničnu posetu Srbiji u oktobru. Umesto da se rutinska, važna i odavno planirana poseta visoke funkcionerke Evropske unije posmatra kao ekonomski i politički plus za državu, blokaderi su počeli sa etiketiranjem Fon der Lajenove koja je tako, preko noći, postala "saradnik vlasti" i "ćaci", samo zato što dolazi da razgovara sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Foto: Printscreen

Ipak, vrhunac apsurda i političkog licemerja ogleda se u tome što su im usta puna Brisela kada tamo treba da tužakaju svoju državu i mole za bilo kakvu podršku koja bi im pomogla u ostvarivanju političkih ciljeva.

Politički analitičar Sava Stambolić kaže za Kurir da predsednica Evropske komisije dolazi u Srbiju kao što je dolazila i mnogo puta do sada, uvažavajući značaj Srbije kao najveće i najuspešnije zemlje Zapadnog Balkana za koju je EK dala preporuku da se nastave integrativni procesi i otvori Klaster 3 koji je bio tematizovan.

- Jasna je uloga Srbije koju prepoznaje EK i ništa neouobičajeno nije što ona dolazi i što izuzetno uvažava predsednika Vučića i napredak i značaj Srbije za samu Evropsku uniju. To je posledica jedne neverovatne neozbiljnosti i izuzetno neodgovornog pristupa politici blokaderskog pokreta da jednog od najviših funckionera EU nazivaju pogrdnim imenima, umišljaju da bi takva osoba mogla da se stavi u službu bilo koje pojedinačne političke opcije - kaže Stambolić.

Politički analitičar Sava Stambolić Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, u tome se ogleda način na koji bi oni vodili politiku ove zemlje i kako bi se odnosili i prema toj EU.

- Oni se, inače, prema EU odnose servilno, nekritički i obogotvoravaju je na svakom mestu, dok Vučić i Fon der Lajenova imaju evrorealistični odnos koji uvažava dostojanstvo i interese Srbije. Zato takav odnos ostvaruje rezultate na ekonomskom i svakom drugom planu i rezutlate koje EK mora da uvažava, bez obzira da li se neki njeni predstavnici ideološki slažu sa time ili ne. To je razlog zašto ona dolazi jer bez Srbije ne može biti uspešnih integrativnih procesa na Zapadnom Balkanu, a ti procesi su za EU važni. Vučić je se prema tim procesima odnosi izuzetno odgovorno, uzimajući u obzir interese Srbije, a to je nešto što blokaderi ne mogu u svojoj kratkovidosti, neiskustvu i antidržavnom narativu i politici, da razumeju, ni da poštuju. Zato i ne bi bili sposobni da vode iole uspešnu politiku u odnosu sa Evropom i bilo kojim drugim akterom na međunarodnoj sceni - ocenio je Sava Stamobilić.