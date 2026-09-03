Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se na listi Srpske napredne stranke za predstojeće izbore naći dr Stojan Radenović, matematičar i profesor u penziji.

- Stojan Radenović, najveći srpski naučnik današnjice, prihvatio je da bude na listi koju ću da vodim - rekao je Vučić, koji je danas u poseti Severnobanatskom okrugu.

Stojan Radenović je srpski matematičar, univerzitetski profesor i političar. Poslanik je u Narodnoj skupština Srbije od 2022. godine, kao kandidat Srpske napredne stranke. Bio je vršilac dužnosti Predsednika Narodne skupštine Republike Srbije od februara do marta 2024. godine.

Radenović je rođen u selu Dobra Voda u opštini Bojnik, u tadašnjoj Narodnoj Republici Srbiji u sastavu Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Doktorirao je 1979. godine i naredne dve decenije predavao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Pre nego što je doktorirao, bio je profesor u Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji.

Foto: Tv Kurir

Od 2000. do 2013. godine bio je redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radenović je 2016. godine lično zaslužan za to da se Univerzitet u Beogradu prvi put nađe među trista najboljih univerziteta na svetu na prestižnoj Šangajskoj listi, zahvaljujući velikom broju objavljenih radova i citata.

U jednom periodu je svoje naučne radove potpisivao za Univerzitet kralja Sauda u Saudijskoj Arabiji, ali se nakon lične molbe i dogovora sa Aleksandrom Vučićem vratio pod okrilje Beogradskog univerziteta.

Politički angažman

Na parlamentarnim izborima u Srbiji 2022. godine, SNS je rezervisala vodeće pozicije na svojoj izbornoj listi "Srbija ne sme da stane" za nestranačke ličnosti i akademike. Radenoviću je dato drugo mesto na listi i on je zaista izabran kada je lista osvojila većinsku pobedu sa 120 od 250 mandata.

Tokom kampanje, pripisao je SNS-u zasluge za poboljšanje uslova u Srbiji tokom decenije njene vladavine. U svom prvom mandatu, bio je član odbora za obrazovanje i pododbora za nauku i visoko obrazovanje.

Dobio je deveto mesto na listi SNS-a na parlamentarnim izborima 2023. godine i ponovo je izabran kada je lista osvojila većinu sa 129 mesta. Kao najstariji član novog parlamenta, Radenović je izabran za privremenog predsednika kada je skupština sazvana u februaru 2024. godine. Ovu funkciju je obavljao do 20. marta, kada je Ana Brnabić izabrana za predsednicu Narodne skupštine