KO JE DR STOJAN RADENOVIĆ KOJI ĆE BITI NA LISTI KOJU VODI PREDSEDNIK? Zaslužan da se Univerzitet u Beogradu prvi put nađe među 300 najbolji na Šangajskoj listi!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se na listi Srpske napredne stranke za predstojeće izbore naći dr Stojan Radenović, matematičar i profesor u penziji.
- Stojan Radenović, najveći srpski naučnik današnjice, prihvatio je da bude na listi koju ću da vodim - rekao je Vučić, koji je danas u poseti Severnobanatskom okrugu.
Stojan Radenović je srpski matematičar, univerzitetski profesor i političar. Poslanik je u Narodnoj skupština Srbije od 2022. godine, kao kandidat Srpske napredne stranke. Bio je vršilac dužnosti Predsednika Narodne skupštine Republike Srbije od februara do marta 2024. godine.
Radenović je rođen u selu Dobra Voda u opštini Bojnik, u tadašnjoj Narodnoj Republici Srbiji u sastavu Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Doktorirao je 1979. godine i naredne dve decenije predavao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Pre nego što je doktorirao, bio je profesor u Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji.
Od 2000. do 2013. godine bio je redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Radenović je 2016. godine lično zaslužan za to da se Univerzitet u Beogradu prvi put nađe među trista najboljih univerziteta na svetu na prestižnoj Šangajskoj listi, zahvaljujući velikom broju objavljenih radova i citata.
U jednom periodu je svoje naučne radove potpisivao za Univerzitet kralja Sauda u Saudijskoj Arabiji, ali se nakon lične molbe i dogovora sa Aleksandrom Vučićem vratio pod okrilje Beogradskog univerziteta.
Politički angažman
Na parlamentarnim izborima u Srbiji 2022. godine, SNS je rezervisala vodeće pozicije na svojoj izbornoj listi "Srbija ne sme da stane" za nestranačke ličnosti i akademike. Radenoviću je dato drugo mesto na listi i on je zaista izabran kada je lista osvojila većinsku pobedu sa 120 od 250 mandata.
Tokom kampanje, pripisao je SNS-u zasluge za poboljšanje uslova u Srbiji tokom decenije njene vladavine. U svom prvom mandatu, bio je član odbora za obrazovanje i pododbora za nauku i visoko obrazovanje.
Dobio je deveto mesto na listi SNS-a na parlamentarnim izborima 2023. godine i ponovo je izabran kada je lista osvojila većinu sa 129 mesta. Kao najstariji član novog parlamenta, Radenović je izabran za privremenog predsednika kada je skupština sazvana u februaru 2024. godine. Ovu funkciju je obavljao do 20. marta, kada je Ana Brnabić izabrana za predsednicu Narodne skupštine
Kurir Politika