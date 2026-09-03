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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je danas u poseti Severnobanatskom okrugu i tom prilikom govorio je o najvažnijim temama. Predsednik je istakao da je dobio odgovor od generalnog sekretara NATO Marka Rutea.

- Dobio sam odgovor Marka Rutea da vam dam i tu vest u pisanoj formi. Upoznaću vas sa sadržajem u narednim danima. Razgovaram ja svaki dan, sa svima. Veoma sam zabrinut zbog toga, posebno što imamo mi obaveštajne najave nasilja nad Srbima. Da vam odgovorim ono što od mene tražite da dobijete kao odgovor: i vi i svi drugi reći ćete mi: "A ne, ne, nećemo sukobe i nećemo ratove". Ako vam to ne odgovorim, reći ćete: "To je prazna priča i tu nema stvarnog odgovora. Dovoljno sam pametan i pametniji od svih onih koji misle da situaciju na Kosovu i Metohiji znaju bolje od mene. Znam je odlično. Granice trpeljivosti uvek postoje, ali vi morate da razumete da, ukoliko bismo išli u sukob, da bismo išli u sukob sa NATO-om. Samo to uvek imajte u glavi! Kad god pomislite. Kako nam je tako nešto potrebno? Samo razmislite: hoćete li da učestvujete u sukobu sa NATO-om, koji jedva čeka, pošto ne može da se iživljava na Rusiji, da se na nekom iživljava. I sad mi samo recite: je l' hoćete da u tu situaciju dovedem zemlju?

Vučić je tražio od građana da budu pošteni prema sebi, prema svojoj deci i svojim roditeljima.

- Samo budite pošteni. I kad me pitate šta je to, evo ja pitam vas šta je to. Evo, sve vas pitam, sve koliko vas ima. Odgovorite mi na to pitanje. Je l' vi znate bolje nego ja? Odgovorite mi. Ja nisam rodoljub, a vi jeste? Kažite mi šta je to. I svima je maca pojela jezik - kazao je Vučić.

On je dodao da je lako da se stoji sa strane i kritikuje neko svaki dan, a da je mnog teže da se ponudi rešenje.

- A neko mora da se snalazi svakog dana i da se bori u nemogućim uslovima svakoga dana, i za život naših ljudi na Kosovu i Metohiji, da im isplaćuje redovne plate, da im isplaćuje redovne penzije, da plaća sve naše zdravstvene ustanove, sve naše školske ustanove, da im to stalno povećava, da plaća kosovski dodatak koji je 50 odsto veći nego što plaćamo ovde u Čoki, ili Senti, ili Adi, ili bilo kojem drugom mestu u Srbiji, centralnoj Srbiji, ili na severu Srbije, kako god hoćete, u Vojvodini - objasnio je Vučić.

Naglasio je i da država nije igračka.

- To je politika, država nije igračka, suviše ozbiljnosti traži, i suviše odgovornosti. Manje nihilističko-manihejskog pristupa, manje sarkastično-ironičnog kritičkog odnosa prema svemu, a više duboke analize, ozbiljnog i odgovornog pristupa. E, to su stvari koje su Srbiji potrebne. A inače, kažite ljudima: ako hoćete da ratujemo, kažite nam. Hoćemo da ratujemo? Ja neću. Pokušaću da izbegnem sukobe. Da li ću da štitim naš narod na Kosovu i Metohiji? Hoću uvek. I to Srbi na Kosovu i Metohiji, koliko god da su nezadovoljni, i koliko god da se muče, oni odlično znaju. Oni odlično znaju i ko je spreman da pomogne i ko im pomaže. A kad dođe vreme, pokazaće se neke stvari: ko je kad, kako i koliko kome pomagao - ukazao je on.

Kada ječ o situaciji sa NATO Vučić kaže:

- I evo, ako me pitate da vam kažem šta me stvarno muči... Hoćete da ratujemo s NATO? I evo, ako me pitate da vam kažem šta me stvarno muči, ne takve gluposti, ono što me stvarno muči, to je šta će biti posle 12. i 16. to su stvari koje me muče, jer ako mi budemo tada videli da je sve bilo prevara, a mislim da ćemo to da vidimo, jer Zapad je želeo, i o tome ću detaljnije da govorim, ne danas, ne sutra, ali u subotu i nedelju, Zapad je želeo da nas umiri time i da kaže: ej, pošto je Tači hteo da pravi nekakve dogovore, sad ga šaljemo u zatvor, Srbima ćemo da zamažemo oči tako što ćemo da kažemo da će on da bude odgovoran za ubistvo više od 50 srpskih civila, pričam srpskih, ukupno je preko 100, dakle i za neke od najtežih zločina, a onda dovešćemo Kurtija koji će da sprovodi našu politiku, to jest njihovu politiku, koji će da progoni Srbe na sve moguće načine, ali će da izgleda drugačije, kao lice koje nije bilo upleteno u ratne sukobe i u sve drugo, da to mogu, što se tiče imidža političkog, lako da prodaju svuda na Zapadu, da za 5 godina on ostvari najprljavije njihove poslove, e sad, kad je tu negde zapelo. E sad, mi ne smemo da pustimo i da ispadne da su Srbi bili u pravu i da su Albanci činili teške zločine nad Srbima, sad ćemo opet da mu damo oslobađajuću presudu, da ga vratimo dole i da dodatno podižemo tenzije prema Srbima i da vidimo možemo li konačno da završimo sa tom neposlušnom Srbijom, da Srbija prizna nezavisno Kosovo - poručio je Vučić.

Dodao je to jedan širi i dublje osmišljavan plan.

- Vrhunac bi trebalo da bude 16. septembra, rekao bih. Za 12. septembar su Albanci zakazali veliki skup u Prištini, verujem da će to da rade i u Tirani, i da se spajaju, ujedinjuju, ne bi li izvršili pritisak na međunarodnu zajednicu da ta preseda bude baš onakva kakvu i ja očekujem u ovom trenutku. Zato mi moramo da budemo jaki, snažni, mirni, da to dobro razumemo kao poruku, i da nastavimo da radimo na očuvanju stabilnosti i mira, na daljem snaženju naše zemlje, ekonomskom pre svega, što znači i vojnom i svakom drugom, da ne bismo bili lak plen, jer bi nas sve zajedno pojeli dok ste rekli keks.