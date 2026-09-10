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- Svemir ne pripada samo velikim zemljama, niti samo najveće države mogu da imaju korist od razvoja ovog sektora. Srbija želi svoje mesto u ovoj oblasti i dublje praktično uključivanje u evropski svemirski ekosistem, kroz saradnju sa Francuskom, a vremenom i strukturisan odnos sa Evropskom svemirskom agencijom.

- Evropa želi da bude snažan svemirski centar između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, a kao manja zemlja spremni smo da damo svoj doprinos većim evropskim državama. Moramo više da učimo, obrazujemo naše ljude i ozbiljno ulažemo u ovu oblast.

- Ovaj samit bio je izuzetno koristan za Srbiju i verujem da možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru. Zahvalan predsedniku Makronu na pozivu i velikom gostoprimstvu u Parizu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju na sesiji „Budući svemir za svet koji se brzo menja“ na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu.

Samit se održava na inicijativu predsednika Francuske Emanuela Makrona, a predsednik Srbije prati ga iz prvog reda. 

Podsetimo, predsednik se jutros uživo uključio iz Pariza rekavši sledeće:

- Ovaj samit je za nas izuzetno važan! Danas je ovaj samit veoma važan, naravno, on se dešava u eri globalnih političkih izazova i rekao bih međusobnih trvenja. I tu je sad borba, s jedne strane između Amerikanaca i Kineza, ali s druge strane i između Evropljana i svih drugih, jer i Evropljani žele da zauzmu svoj prostor. I verujem da je to i za nas veoma važno, rekao je Vučić i dodao da ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama.

Predsednik Vučić na samitu o svemiru u Parizu 2026 Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Ali, možemo da imamo svoje male satelite, možemo da imamo senzore, možemo da radimo sve što je važno po pitanju poljoprivrede, klimatskih promena. Osim poljoprivrede i klimatskih promena, imate odbrambenu industriju, imate elementarne nepogode i mogućnost da ih sprečavate i sagledavate. Mislim da su to stvari od izuzetnog značaja, kojima nismo posvećivali veliku pažnju u prošlosti.

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 - Tu smo i da naučimo, da vidimo, da razgovaramo sa najboljim svetskim kompanijama i da vidimo šta je to što zajednički možemo da uradimo, zaključio je Vučić na kraju uključenja.

Tokom današnjeg boravka u Parizu, predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".

Predsednik Vučić u prvom redu na Samitu o svemiru 2026 u Parizu  Foto: Youtube Printscreen, EU Defence and Space

Predsednik je sinoć prisustvovao večeri koju je u čast šefova država i vlada učesnika organizovao francuski predsednik.

Kurir.rs

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