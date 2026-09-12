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Na Trgu Skenderbeg u Prištini održava se skup podrške vođama terorističke OVK - Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju, kojima će za nekoliko dana u Hagu biti izrečena presuda po optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Lider DPK Bedri Hamza poručio je sudijama u Hagu da "razmisle o posledicama pre donošenja odluke". Predsednik Organizacije veterana terorističke OVK Hisni Gucati rekao je da bi osuđujuća presuda liderima OVK značima udarac za njiihovu borbu.

Na trgu dominiraju zastave OVK, kao i one sa likovima terorističkih vođa, sa porukama "Sloboda ima ime", te albanske i zastave tzv. Kosova.

Predsednik Alijanse Ardijan Đini poručio je da niko neće moći da ukalja istoriju rata "OVK" i priču o slobodi tzv. Kosova.

Kazao je da se danas obraćaju celom svetu - kako prijateljima koji su podržali tzv. Kosovo 1999. godine, tako i njegovim protivnicima.

- Danas govorimo jedni drugima, prijateljima koji su nas slušali 1999. godine, ali govorimo i neprijateljima. Slobodni narod Kosova vam se obraća - rekao je Đini.

On je istakao da se OVK borila protiv onih koji su, prema njegovim rečima, počinili zločine nad albanskim stanovništvom na tzv. Kosovu.

Hodža i Tašoli: Očekujemo oslobađanje

Organizatori "Marša" Eljiza Hodža i Ismailj Tašolji poručili su da očekuju oslobađanje terorista OVK.

- Septembar 1999. zatekao je Kosovo sa ulicama ispunjenim vojnicima OVK. Posle demilitarizacije, marširali su u svaki grad da proslave slobodu sa građanima. Taj marš je nazvan "Marš slobode". Danas 27 godina kasnije, narod Kosova još uvek maršira za slobodu onih koji su doneli našu slobodu. Kosovo čeka pravdu, dostojanstvo - rekao je Tašolji.

Uoči početka skupa, zastava OVK postavljena je na zgradu Ministarstva spoljnih poslova tzv. Kosova.

Organizovan je autobuski prevoz iz svih gradova širom tzv. Kosova. Gradonačelnik Prištine Perparim Rama najavio je da će gradski prevoz danas biti besplatan, kao i parking kod "Palate omladine".

Organizatori su na "marš" pozvali lidere četiri najveće albanske partije.

Inače, širom tzv. Kosova u okviru ove inicijative postavljeni su satovi koji odbrojavaju vreme do presude.

Foto: epa Peter Dejong, epa EVA PLEVIER, EPA Armando Babani, EPA Jerry Lampen

Oni su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a Specijalno tužilaštvo je predložilo da budu osuđeni na po 45 godina.

Vučić: Rapsodija mržnje prema Srbima

O "marševima slobode" za albanske teroriste koji će biti danas održani, predsednik Vučić je danas rekao da evropske zemlje neće promeniti ništa po pitanju tzv. Kosova.

- Mi smo radili sa Evropom, nalazimo se na evropskom putu, ali da li očekujete da će te zemlje koje su priznale Kosovo da urade nešto po pitanju pozicije Srbije. Zašto bi? Isti je slučaj sa Amerikom. Nešto nam je lakše sa Donaldom Trampom, pošto njegovi ljudi imaju razumevanja za zaštitu hrišćana. Ali mali nam je broj saveznika na Zapadu, ko će da nam pomogne, Francuska ili Italija? Teško, po tom pitanju, iako su nam saveznici po drugim pitanjima. Oni neće promeniti mišljenje zbog male Srbije - naglasio je on.

Foto: Marko Karović

Kaže da Evropa nije u dubokom snu po tom pitanju, već da slede politiku koju su zacrtali još pre 30 godina, i da je neće promeniti.

Predsednik je dodao da je čuo u međuvremenu da je moguće da Tači dobije tešku kaznu.

- Voleo bih da moja prvobitna predviđanja nisu dobra, ali ne verujem u to. Pre 15 dana sam dobio informaciju da će biti osuđen onoliko da pokrije pritvor, to sam dobio od naših službi. A sada u Parizu sam razgovarajući sa nekim evropskim i svetskim liderima dobio neke drugačije nagoveštaje. A danas će to biti rapsodija nacionalizma i mržnje prema Srbima, i u Tirani, Skoplju, Prištini. U Tirani će to još jače da podrže da bi bežali od svojih protesta, u Prištini će biti najveći. Moramo da čuvamo svoj narod i da brinemo o sebi - zaključio je predsednik Vučić.