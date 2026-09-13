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Danas je definitivno razotkrivena zavera decenije koja je Srbiju mogla da unazadi za više decenija i da poklrene ono najstrašnije - građanski rat! Danas je definitivno srušena opasna laž koja traje od 15. marta 2025. - laž o zvučnom topu, o korišćenju zvučnog topa protiv građana okupčjenih na protestu u Beogradu

Danas je Više javno tužilaštvo objavilo na oko 200 strana analizu o tome šta se tačno desilo na protestu 15. marta prošle godine u glavnom gradu, navodeći ne samo da nije bilo zvučnog topa, već da je došlo do "panične reakcije" i da je uzrok tome što su studenti aktivirali protokol o povlačenju.

00:37 Originalan zvuk prekida protesta sa radija Puls Grocka Izvor: Radio Puls Grocka

Kao ključni dokaz navodi se analiza snimaka sa protesta 15. marta, jer su identični video-zapisi imali različit tonski zapis, a na nekima je huk naknadno pojačan. Istraga Višeg javnog tužilaštva pokazala je da je afera o 'zvučnom topu' bila unapred montirana kako bi se Aleksandar Vučić predstavio kao monstrum.

I to su činjenice!

Ali blokaderski N1 - koji je sve ovo vreme uporno i neprekidno držao u životu ovu sumanutu laž koja je nedovsmisleno imala za cilj da se predsednik Srbije b Aleksandar Vučić predstavi kao monstrum koji "puca narodu u leđa" - ponovo je okrenuo leđa pravim dokazima i nepobitnoj istini, pa je za svoju publiku, koju je zajedno sa najekstremnijim predstavnicima blokadera pokušavao ubediti kako svakog od njih država na čelu s Vučićem drži na nišanu i da je jedini način da se uzvrati nasilje - koje smo i gledali narednih meseci na ulicama širom Srbije - servirao novu laž!

Tekst N1 o zvučnom topu Foto: Printscreen N1

Kaže N1 - "VJT tvrdi da zvučnog topa nije bilo: Šta pokazuje hronologija događaja, a šta su rekli stručnjaci, UN i sud u Strazburu".

I sada čitaocu koji pročita samo naslov deluje da su stručnjaci, UN i Strazbur rekli da je zvučnog topa bilo.

Ali nisu, ne, nisu!

Evropski sud za ljudska prava (Sud u Strazburu) doneo je krajem aprila 2025. godine privremenu meru u vezi sa incidentom od 15. marta 2025. godine. Sud je u ovoj odluci ukazao Vladi Srbije da bi trebalo sprečiti bilo kakvu upotrebu zvučnih uređaja (poput LRAD akustičnih topova) za kontrolu okupljenih građana na javnim skupovima.

Međutim, ova odluka ne predstavlja konačnu presudu niti potvrdu da je oružje zaista iskorišćeno.

- Sud je podvukao da odluka ne znači da je zauzeo bilo kakav stav o tome da li su takva oružja upotrebljena 15. marta 2025. godine, i da ne prejudicira ishod predstavke koju bi podnosioci zahteva mogli da podnesu - navedeno je u odluci Suda u Strazburu.

Odluka Suda u Szrazburu Foto: Printscreen

Ali N1 u svom tekstu ne navodi ovaj deo odluke iz Strazbura. N1 stvara privid da je međunarodni sud potvrdio krivicu države. Pritom namerno prećutkuju ključnu rečenicu iz odluke u kojoj sud izričito naglašava da ne zauzima stav o tome da li je oružje zaista iskorišćeno.

N1 se po tradiciji koristi medijskom manopulacijom. Tačnije - N1 namerno dovodi u zabludu javnost pominjanjem suda u Strazburu, a sud u Strazburu bukvalno rekao, kako sam kaže PODVUKAO, da ne znaju da li je bilo upotrebe zvučnog topa!!!

I šta vam je to nego pravi hibridni rat koji N1 vodi protiv sopstvene države i naroda samo sa jednim ciljem - da bi Aleksandra Vučića predstavio kao monstruma spremnog na sve, bez trunke humanosti u sebi?

Ne prikazuju u svom tekstu novinari N1 snimke originalne bez dodatog, pojačanog zvuka kako bi delovalo da je nešto upotrebljeno tog (za blokadere) nesretnog 15. marta 2025!

00:24 Montiran zvuk sa dodatim hukom na protestu 1 Izvor: Youtube/VRATITE nam SRBIJU

A šta kažu stručnjaci koje pominju u naslovu?

Pa ništa jer tih stručnjaka nema! A o zvučnom topu oglasili su se za ovih godinu i po, koliko blokaderi i njihovi mediji pokušavaju Srbiji i Vučiću da nametnu ovaj "zločin", svi relevantni stručnjaci.

Pre svih i odmah - Genasys, američka kompanija koja proizvodi LRAD (Long Range Acoustic Device) sisteme, u javnosti poznate kao "zvučni topovi". Genasys je izdala zvanično saopštenje o događajima u Beogradu i poručila da nema dokaza o korišćenju LRAD-a! Kompanija je navela da analizirani video i audio snimci sa protesta u Beogradu ne ukazuju na to da je upotrebljen LRAD uređaj.

Foto: Printscreen

Da podsetimo, ambasador i specijalni savetnik američkog državnog sekretara Entonija Blinkena za Havana sindrom, Džonatan Mur, prošle godine oglasio se povodom navoda o upotrebi zvučnog topa na protestima 15. marta u Beogradu. On je izjavio, s obzirom na to svoje iskustvo, da na osnovu snimaka sa protesta 15. marta u Beogradu zaključuje da nije bilo upotrebljeno sredstvo poput zvučnog topa.

Džonatan Mur Foto: Kurir Televizija

- Nisam bio prisutan 15. marta ovde, ali sam video nekoliko video-klipova. Slučajno, bio sam šef Stejt departmenta za pitanje ’Havana sindroma’ u ime bivšeg državnog sekretara Entonija Blinkena. Nisam naučnik ni lekar, ali kada sam razgovarao sa svojim kolegama, članovima njihovih porodica koji su tada doživeli napad, ili šta god to tačno bilo, jer se ne zna, oni su rekli da su bili suočeni sa nečim glasnim i reagovali kao što bi to deca uradila - stavili ruke na uši i pokrili ih. U video klipovima sa protesta 15. marta u Beogradu ne vidim takvu prirodnu reakciju. Znači da je bio neki izvor straha ili stresa - ukazao je Mur.

Podsećamo i na analizu analiza britanskog "Telegrafa"koji je upozorio da dosadašnje istrage nisu dokazale optužbe o zvičnom topu i da je priča postala deo šire političke i medijske polarizacije.

"Čak je i Evropski sud za ljudska prava izričito naglasio da ne zauzima stav o tome da li je takvo oružje zaista korišćeno 15. marta", pisao je britanski Telegraf.

Slučajem "zvučni top" bavila se i Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB), koja je samo mesec dana nakon što su blokaderi plasirali laž da je na protestu u Beogradu upotrebljen zvučni top, objavila je izveštaj u kome se, na osnovu obavljenih analiza, kategorički navodi da tako nešto nije urađeno.

1/11 Vidi galeriju Rekonstrukcija događaja 15. marta Foto: Printskrin RTS 1

U izveštaju FSB se navodi da je ispitivanje urađeno u tri oblasti: Izučavanje tehničkih karakteristika akustičnih emitera LRAD 100X MAG-HS i LRAD 450XL, koje poseduju srpski policijski organi, analiza video materijala koje je BIA dostavila sa mesta navodne primene akustičnog izvora i pokreta lica koja su učestvovala na mitingu kao i realizacija operativnih mera od strane BIA u pogledu ispitivanja pripadnika BIA, policije i medicinskih ekipa koji su prisustvovali na mitingu.

Svako od ovih ispitivanja, koje je detaljno sprovedeno pokazalo je da upotrebe zvučnog topa nije bilo.

10:52 Snimak koji dokazuje laži oko afere zvučni top Izvor: Kurir

Ali blokaderski N1 održava ovu priču na svojim aparatima, svesno ignorišući i tada i sada visoku polarizaciju društva u Srbiji kojoj su itekako doprineli. Njihovi pokušaji da održe u životu optužbu o zvučnom topu - uprokos nalazima istrage, izveštajima tužilaštva i ocenama međunarodnih stručnjaka - ponovo ima za cilj proteste, radikalizaciju, diskreditaciju državnih institucija i stvaranje dublje političke krize.