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Na društvenim mrežama traju međusobne optužbe i rastu tenzije između opozicionih lista, a iz Demokratske stranke (DS) na čijem čelu je Srđan Milivojević, a koja podržava tzv. studentsku listu, sada je poručeno da opozicija ne može da skupi dovoljno potpisa sa izlazak na predstojeće vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, i insinuirano da je opozicija ranije prikupljala potpise uz pomoć Srpske napredne stranke (SNS)?! Na to im je ubzo stigao oštar i Stranke slobode i pravde (SSP) na čijem čelu je Dragan Đilas, da niko ne bi znao da Demokrate i dalje postoje!

Naime, na osnovu izmena Zakona o izboru narodnih poslanika birač sada prvi put može potpisom da podrži više lista pred parlamentarne izbore, a čini se da je to još jedan od razloga za međusobne optužbe unutar blokaderskog pokreta.

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 Na zvaničnom profilu DS objavljen je poziv za opozicione liste da - odustano od kandidature, a same Demokrate odavno su objavile da neće učestvovati u ovim izborima.

- Potpisi su prvi stvarni pokazatelj raspoloženja građana: masovni redovi za Studentsku listu i gotovo nepostojeća podrška formalno opozicionim listama šalju nedvosmislenu poruku. Tako slab odziv otvara ozbiljno pitanje kako bez pomoći SNS-a mogu prikupiti neophodne potpise, a po oslobađanju institucija insistiraćemo na proveri autentičnosti potpisa i zakonitosti njihovog prikupljanja. Zato ih pozivamo da odustanu od kandidatura, ne rasipaju antirežimske glasove i bezuslovno podrže studente u pobedi Srbije nad mafijom - stoji na "Iks" profilu Demokratske stranke, a na ovo im je ubrzo stigao odgovor iz Stranke slobode i pravde (SSP).

Srđan Crnjanski, odbornik SSP-a u Skupštini opštine Bačke Palanke ubrzo je reagovao na te optužbe.

- Da ne napadate listu ES (Evropske Srbije prim. aut.), niko ne bi ni znao da postojite. Žao mi vas je... - napisao je Crnjanski na X mreži.

Kurir Politika

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