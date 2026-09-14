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Dok zbor Novog Pazara poziva građane da uplaćuju novac verujući da spasavaju "progonjenog aktivistu" Aladina Paučinca od "političkih kazni i torture vlasti", pravosnažna presuda Apelacionog suda u Kragujevcu otkriva potpunu suprotnost: njegov dug od preko 35.000 evra nema nikakve veze s protestima, već s neplaćenim privatnim računarima za struju i štetom koju je naneo vlasnici lokala u Novom Pazaru.

Najveći iznos koji se navodi u ovom dokumentu nema veze s protestima, kritikovanjem vlasti niti političkim pritiscima. Reč je o privatnom poslovnom sporu Aladina Paučinca sa Ziljom Plojović, vlasnicom lokala koji je godinama koristio, a za koji, prema odluci suda, nije izmirio obaveze.

Apelacioni sud u Kragujevcu obavezao je Paučinca da vlasnici nadoknadi gotovo dva miliona dinara plaćenih računa za struju, 12.000 eura izgubljene zakupnine i više od 870.000 dinara sudskih troškova. Ukupna obaveza prelazi 35.000 evra, bez zakonske zatezne kamate.

Zbog toga se nameće ozbiljno pitanje: zašto se lični i poslovni dugovi pokušavaju staviti pod zajednički kišobran "progona građanskog aktiviste"?

Paučinac godinama koristio lokal Zilje Plojović

U presudi Apelacionog suda u Kragujevcu Gž-639/26 od 17. marta 2026. godine navodi se da je Zilja Plojović vlasnica poslovnog prostora površine 127 kvadratnih metara u Ulici Stevana Nemanje u Novom Pazaru.

Presuda Osnovnog suda u Novm Pazaru Foto: Privatna arhiva

Plojović je 15. februara 2017. godine s Aladinom Paučincem zaključila petogodišnji ugovor o zakupu. Mesečna zakupnina iznosila je 500 evra, dok je Paučinac preuzeo obavezu da plaća račune nastale korištenjem lokala. On je u Elektrodistribuciji bio evidentiran kao kupac električne energije za brojilo u tom prostoru. Prema tome, obaveza plaćanja računa nije mu naknadno nametnuta, već je bila dio poslovnog odnosa koji je dobrovoljno prihvatio.

Račune osporavao, ali dug nije rešio

Paučincu je u septembru 2019. godine ispostavljen račun za električnu energiju od 396.692 dinara. On ga je reklamirao, tvrdeći da je potrošnja nepravilno obračunata. Dve godine kasnije stigao je račun veći od 805.000 dinara, koji takođe nije platio. Paučinac je ponovo tvrdio da brojilo nije ispravno i da u lokalu nije mogao potrošiti toliku količinu električne energije.

Iako je u postupku utvrđeno da brojilo nije zadovoljavalo propisane metrološke uslove, sud je zaključio da Paučinac nije dostavio dokaze o stvarnoj potrošnji niti o iznosu koji je bio spreman da plati.

Još važnije, sud je utvrdio da je samo Paučinac, kao registrovani kupac električne energije, mogao da vodi i reši spor s Elektrodistribucijom. Umesto da pitanje računa pravovremeno razreši, dug je ostao, struja je isključena, a posledice je na kraju snosila vlasnica prostora.

Apelacioni sud je u obrazloženju Paučinčevo postupanje označio kao nesavesno, navodeći da je znao da Elektrodistribucija od njega potražuje novac po ispostavljenim računima.

Vlasnica morala platiti njegov dug

Da bi ponovo priključila električnu energiju i raspolagala vlastitim lokalom, Zilja Plojović je 27. februara 2023. godine Elektroprivredi Srbije uplatila 1.044.272 i 917.903 dinara. Ukupno je platila 1.962.175 dinara za obavezu nastalu dok je prostor koristio Paučinac.

1/6 Vidi galeriju Presuda Aladinu Paučincu zbog privatnih dugova Foto: Privatna arhiva

Apelacioni sud zaključio je da je vlasnica izmirila dug koji je trebalo da snosi zakupac, zbog čega je Paučincu naloženo da joj nadoknadi celokupan iznos, uz zakonsku zateznu kamatu.

Dakle, nije reč o tome da je Paučinac kažnjen zbog izgovorene reči ili učešća na protestu. Sud je utvrdio da je privatna osoba morala izdvojiti gotovo dva miliona dinara kako bi rešila problem koji je ostao iza njegovog korišćenja lokala.

Zbog njegovog duga lokal nije mogao biti izdat.

Posledice se nisu završile plaćanjem računa

Zilja Plojović je 1. decembra 2022. godine pronašla novog zakupca i ugovorila mesečnu zakupninu od 4.000 eura. Međutim, kako dalje saznajemo, novi zakupac nije mogao koristiti poslovni prostor jer je u njemu bila isključena električna energija zbog ranije nastalog duga!

Sud je zato Paučinca obavezao da vlasnici nadoknadi izgubljenu zakupninu za decembar 2022, januar 2023. i februar 2023. godine - ukupno 12.000 eura, uz zakonsku zateznu kamatu.

Pored glavnog duga i izgubljene zakupnine, Paučinac mora da plati 678.233 dinara troškova prvostepenog postupka i još 194.722 dinara troškova žalbenog postupka.

Foto: Kurir

Ne može svaki dug postati "politički progon"

Podsećamo, Ačadin Paučinac je kao građanski aktivista bio predmet više postupaka zbog javnih nastupa, protesta i kritika lokalnih funkcionera. No, takve slučajeve treba posmatrati odvojeno i u svakom od njih ispitati da li je bilo pritiska na slobodu govora.

Međutim, ugovor o zakupu, neplaćeni računi i šteta nanesena vlasnici lokala nisu građanski aktivizam.

Zbor Novog Pazara - poziv za donacije Paučincu Foto: Printscreen

Aktivistički status nikome ne daje pravo da privatne poslovne obaveze zanemari, a zatim celokupnu finansijsku situaciju predstavlja kao posledicu borbe protiv vlasti. Onaj ko od građana traži novac ima obavezu da im precizno kaže za šta se pomoć prikuplja i koliki deo dugovanja zaista potiče od politički motivisanih postupaka.

U ovom slučaju sudski dokument pokazuje da značajan finansijski teret nije proizvela država kažnjavajući Paučinca zbog nekih protesta, već je reč o njegovom odnosu prema obavezama iz privatnog ugovora.

U ovom slučaju se lični dugovi i posledice vlastitih poslovnih odluka prebacuju na teren politike. A još je manje korektno da se od građana traži solidarnost bez potpunog objašnjenja svih okolnosti.

Javnost ima pravo na konkretne odgovore

Aladin Paučinac bi pre nastavka prikupljanja novca trebalo da odgovori na nekoliko jednostavnih pitanja:

* da li je građanima rekao za presudu u korist Zilje Plojović?

* da li je ovaj dug već izmirio i da li će deo prikupljenih donacija biti iskorišćen za plaćanje njegovih privatnih poslovnih obaveza?

Dok ti odgovori ne budu poznati, postoji opravdana sumnja da se iza priče o kaznama za aktivizam pokušavaju sakriti i dugovi koji s politikom nemaju nikakve veze.

Građani imaju pravo da pomognu Paučincu, ali pre uplate moraju znati da li pomažu aktivisti u plaćanju kazni povezanih s njegovim javnim delovanjem ili plaćaju posledice njegovog privatnog poslovanja.