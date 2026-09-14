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Ogromna zastava terorističke OVK postavljena je na zgradi opštine Lipljan, dva dana uoči izricanja presude bivšim liderima OVK u Specijalnom sudu u Hagu, gde im se sudi za ratne zločine.

Vest o postavljanju zastave saopštio je predsednik Opštine Lipljan Imri Ahmeti, koji je na društvenim mrežama objavio i fotografije montiranja zastave.

U Hagu će u sredu 16. septembra biti saopštena prvostepena presuda u slučaju protiv četvorice bivših čelnika OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Specijalizovani tužilac Kim Vest zatražila je 9. februara da sud optužene bivše lidere OVK proglasi krivima po svih deset tačaka optužnice, na jedinstvene kazne od po 45 godina zatvora.

Ambasada SAD: Izbegavajte kretanje u blizini demonstracija

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini izdala je upozorenje na moguće demonstracije u više gradova na KiM 16. septembra, nakon izricanja presude u Hagu. 

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- Ove demonstracije mogu izazvati velika okupljanja, zatvaranje puteva i ozbiljne probleme u saobraćaju. Preporučuje se da se putovanja ograniče na neposrednu okolinu mesta stanovanja i da se izbegava odlazak na posao i u škole ukoliko ruta prolazi kroz područja u kojima se održavaju demonstracije, jer možda neće biti moguće pravovremeno završiti putovanje - stoji u upozorenju.

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Saopštenje Američke ambasade u Prištini Foto: US Embassy Priština

 Osoblju Ambasade se savetuje da izbegava nepotrebna putovanja u blizini demonstracija i da 16. septembra ne šalje decu u školu zbog očekivanih problema u saobraćaju.

- Ambasada će biti otvorena, a ograničene konzularne usluge biće pružane po potrebi - dodaje se.

TZV. Kosovska policija i bezbednosne mere

U međuvremenu, tzv. Kosovska policija je saopštila da planira bezbednosne mere uoči 16. septembra, koje imaju za cilj bezbedno upravljanje skupovima, očuvanje javnog reda i obezbeđivanje normalnog odvijanja saobraćaja.

Policija je izradila širok operativni plan mera za 16. septembar, dan kada se očekuje izricanje presude četvorici bivših vođa OVK u Hagu, piše portal Paparaci.

Prema tom planu, godišnji odmori policajaca koji se nalaze na KiM biće obustavljeni od 15. septembra, dok novi zahtevi za odsustvo neće biti odobravani. Od jutra 16. septembra, brojne policijske jedinice preći će na 12-časovni raspored rada, dok će tri rezervna voda biti aktivirana u Prištini, saznaje Paparaci iz izvora unutar policije.

Policijske snage u Prištini biće pojačane i rezervnim vodovima iz Gnjilana, Uroševca, Prizrena, Đakovice, Peći i Južne Mitrovice. Ističe se da je naređeno da jedinice budu potpuno opremljene opremom za upravljanje masom.

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Foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

Izvori su rekli da plan takođe predviđa raspoređivanje operativaca Jedinice za brzo reagovanje iz šest policijskih regiona u Prištini. U dokumentu se takođe pominje postupak koji treba slediti u slučaju da ovim jedinicama bude potrebna oprema za suzavac.

Posebne mere bezbednosti predviđene su i oko objekata od posebnog značaja i međunarodnih predstavništava. Policiji je naređeno da rasporedi patrole u Ambasadi Sjedinjenih Država, Kancelariji EU, Kancelariji Saveta Evrope, rezidenciji ambasadora EU, kancelarijama za vezu Rusije, Grčke i Rumunije, kao i u tužilaštvima i sudovima.

Planirano je da tim vatrogasaca, zajedno sa vatrogasnim vozilom, bude raspoređen 16. septembra od 10 sati ujutro na unutrašnjem parkingu Euleksa u Industrijskoj zoni Prištine. Plan takođe predviđa povećanje broja patrola u područjima sa mešovitim stanovništvom i maksimalno angažovanje policijskih i obaveštajnih službi radi prikupljanja informacija.

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