Slušaj vest

Premijer Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da ga to što mu je zabranjen prelet preko BiH neće sprečiti da večeras bude u Banjaluci i prisustvuje obeležavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

- Ako već nisam mogao avionom, idem automobilom. Važno mi je da budem sa našim narodom i da zajedno, dostojanstveno i u miru, obeležimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave - naveo je Macut u pisanoj izjavi za srpske agencije, a prenose mediji.

Ocenio je da je u 21. veku u Evropi zaista neprimereno pokušavati da se administrativnim merama nekome brani da dođe na obeležavanje praznika koji nikoga ne ugrožava i koji nije usmeren ni protiv koga.

- Upravo su ovakvi potezi ono što sve nas u regionu vraća unazad, a ne praznici na kojima slavimo svoje jedinstvo, slobodu, istoriju i zastavu, poštujući istovremeno svakog drugog i njegovo pravo da čuva svoje ime, identitet i tradiciju - istakao je Macut.

Dodao je da takve odluke mogu samo da izazovu žaljenje i da one mnogo više govore o onima koji ih donose.

- Mi nećemo odgovarati podizanjem tenzija. Srbija će nastaviti da pruža ruku saradnje i poštuje civilizacijske standarde slobode kretanja i dobrosusedskih odnosa, da poštuje druge, ali i da čuva i poštuje ono sto je njeno - kazao je Macut.

U Banjaluci će večeras biti obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Dodik: Prevršili su svaku meru

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručuje da je Sarajevo takvom odlukom prevršilo svaku meru, kao i da političkom ludilu i izlivima mržnje bošnjačkih političara mora doći kraj.

Milorad Dodik: Na takvu odluku nemaju pravo Foto: YouTube/ RTRS vijesti

- Odlukom da predsedniku Vlade Srbije Đuri Macutu jednostrano zabrane prelet, prevršili su svaku meru. Na takvu odluku nemaju pravo. Ona nije ustavna. Ona ne poštuje konstitutivnost naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ona isključuje jedan narod - poručio je Dodik na platformi Iks.

- I kada se kaže da je BiH nemoguća zemlja, oni se odmah potrude da to potvrde. Ako Republika Srpska obeležava praznik zajedno sa Srbijom, šta to dotiče Sarajevo. Neka Bošnjaci obeležavaju s Iranom šta god hoće, jedino im je Iran i ostao. Sa svima drugima odnose su doveli do tačke neprijateljstva - napisao je Dodik.

Naglasio je da će, uprkos histeriji Sarajeva, večeras biti obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno i dostojanstveno.