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Prvostepena presuda vođama terorističke OVK i okupljanja koja predvode Albanci iz najekstremnijih političkih i društvenih slojeva, dodatno su naelektrisala atmosferu na Kosovu i Metohiji i prete da u sredu, kada će sud u Hagu saopštiti odluku, eskaliraju u veoma opasnu situaciju pre svega za tamošnje Srbe.

Bez obzira da li presuda Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju, optuženima za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, bude oslobađajuća ili osuđujuća, međuetničke tenzije su toliko porasle da je vrlo lako raspaliti gnev prema Srbima, pogotovo kad masa ljudi izađe na ulicu, upozoravaju sagovornici Kurira. Kako naglašavaju, u kakav događaj će to biti pretvoreno zavisi od političkih struktura u Prištini, ali presudno od međunarodnih faktora, koji svakako imaju kapacitet da ovakbve stvari neutrališu.

Međuetničke tenzije

Zbog toga je i Srpska lista zatražila od Kfora i Euleksa da, u skladu sa mandatom koji im je poveren, preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru KiM, posebno u predstojećim danima kada se očekuje izricanje presude optuženima u Hagu.

- Smatramo da je neophodno pojačati prisustvo međunarodnih bezbednosnih misija u mešovitim sredinama, a naročito u srpskim sredinama južno od Ibra, kako bi se preventivno delovalo i sprečio svaki pokušaj ugrožavanja bezbednosti građana, izazivanja incidenata ili narušavanja javnog reda i mira - navodi se u saopštenju Srpske liste.

Analitičar Srđan Graovac podseća za Kurir da se već danima traju pripreme da se dodatno elektriše ionako naelektrisana atmosfera i da je u takvim uslovima lako raspaliti kakav plamen nasilja, pogotovo kad postoji veliki broj ljudi na ulici.

Srđan Graovac Foto: Kurir TV

- U kom god pravcu bude presuđeno, neko će pokušati da to iskoristi u političke svrhe i zloupotrebi celu situaciju. Međuetničke tenzije su podignute na najviši nivo, što je posledica Kurtijevog političkog delovanjam, i mislim da i oslobađajuća presuda i osuđujuća, pa i ona koja će biti osuđujuća taman toliko da mu pokrije pritvor, idu ka raspirivanju tenzija. Koji će njihov obim biti zavisiće isključivo određenih političkih struktura u Prištini, ali presudno od zapadnih centara i međunarodnog faktora. Pribojavamo se s razlogom da će i sad pokušati da vrše dodatni pritisak na Beograd i to tako što će vršiti pritisak na srpsko stanovništvo na KiM, kroz institucionalnu represiju ili napade na Srbe. Ako neko odluči da iskoristi to za neki novi pogrom ili napade na Srbe, ubeđen sam da to može veoma lako da se uradi i u jednom i drugom slučaju. Ključna stvar je da će to zavisiti pre svega od spoljnog faktora, a ne od samih Albanaca - ocenjuje Graovac.

Politička presuda

Istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da će presude komandantima OVK biti "dodatni suplement za dalje divljanje velikoalbanskog šovinizma".

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Na prvom mestu očekujem da će presude biti oslobađajuće ili osuđujuće, ali sa simboličnim minimalnim kaznama. Cilj zaštite albanskih terorista iz OVK jeste opravdanje agresije na SRJ i srpski narod, 1999. godine i pokušaj otimanja južne pokrajine. S obzirom na to da je OVK bila saveznik NATO, jasno je da će zloglasni komandanti ove terorostičke organizacije biti zaštićeni. Svakako, ove presude doprineće uvećanju jaza između svih etničkih zajednica na KiM i predstavljaće dodatni suplement za dalje divljanje velikoalbanskog šovinizma uprenog u smeru potpunog uklanjanja srpskog naroda i njegovog identiteta sa Kosmeta. Međutim, prerano se raduju ti monstrumi. Srbija je danas jača nego bilo kad ranije - naglašava Karanović.

Bivši predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun smatra da bi bez odgovarajuće kazne to bilo opraštanje i legalizacija zločina za koje postoje brojni dokazi.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

- U presudi mora da bude konstatovano da su oni sprovodili udruženi zločinački poduhvat, jer je to činjenica. Počinili su užasne neselektivne zločine, ubijali su i staro i mlado, decu, žene, Albance, ali pre svega Srbe - naglasio je Drecun.

Ipak, on kaže da se može očekivati i neka vrsta političke presude.

- Toliko je dokaza priloženo da bi to bio kopernikanski obrt da oni budu oslobođeni, ali videćemo - zaključio je Drecun.