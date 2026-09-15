Ovako bi i Srbija prošla da je oni vode!

Ovako bi i Srbija prošla da je oni vode!

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Univerzitet u Beogradu ponovo je zabeležio pad na Šangajskoj listi, što je još jedna potvrda štetočinskih aktivnosti blokadera, koje traju već skoro dve godine.

Urušavanje visokog obrazovanja zbog blokada i politizacije univerziteta dobija merljive ocene, a najnovija je jutros stigla: na Šangajskoj listi po naučnim poljima (GRAS) Univerzitet u Beogradu rangiran je u 15 oblasti što predstavlja lošiji rezultat u odnosu na prošle godinu kada je bio rangiran u 18 naučnih oblasti.

Ovaj pad je direktna zasluga blokadera i još jedan pouzdan pokazatelj kako bi i Srbija prošla da je blokaderi vode.

Ove godine Univerzitet u Beogradu rangiran je u prirodnim, životnim, medicinskim naukama i inženjerstvu, ali više ne i društvenim naukama.

Univerzitet u Beogradu je rangiran u matematici, fizici, hemiji, biologiji, poljoprivredi, veterinarstvu, kliničkoj medicini, javnom zdravlju, farmaciji i farmakologiji, stomatologiji kao i u metalurškom inženjerstvu, informatici, hrani i tehnologiji, energiji i veštačkoj inteligenciji.

Kada je reč o ostvarenim rezultatima drugih srpskih univerziteta, Univerzitet u Novom Sadu je plasiran u tri oblasti hrana i tehnologija, poljoprivreda, nauka o materijalima i inženjerstvo.

Univerzitet u Kragujevcu je rangiran samo u oblasti javno zdravlje.

Šangajska lista po naučnim poljima uvedena je 2009. godine, a rangiraju se 57 naučnih oblasti podeljenih u pet oblasti i to su prirodne, društvene, životne, medicinske nauke i inženjerstvo.

GRAS se zasniva na devet objektivnih indikatora grupisanih u pet kategorija i to su vrhunski akademski kadar, vrhunski istraživački rezultati, visokokvalitetna istraživanja, uticaj istraživanja i međunarodna saradnja.

Svake godine, GRAS predstavlja oko 20.000 predmetnih jedinica sa približno 2.000 univerziteta u oko 100 zemalja i regiona.