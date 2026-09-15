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“Deca znaju šta rade“ moto je podrške koju na društvenim mrežama dobija famozna tzv. studentska lista. "Famozna" jer su godinu dana tvrdili da je gotova i da čekaju dan raspisavanja izbira da je objave, da bi u 72 sata od određivanja datuma za glasaje pred očima javnosti bila krojena i parana više puta.

Na kraju su skupili 250 imena i objavili pobedu koju izbori samo treba da formalizuju.

A sa kim idu na pobedu, ko su im kandidati, ko su najbolji među njima odabrani da privuku glasove građana Srbije?

Ko se uklapa u ram za sliku koja nam je obećavana: nova, neiskvarena mlada lica, neopterećena prošlošću i neokaljana saradnjom sa dosadašnjim vršiocima vlasti?

Analiza kompletne tzv. studentske liste, svih 250 imena sa nje, težak je i zamoran posao, i potrajaće desetak dana. Jer ogromna većina kandidata potpuno je nepoznata javnosti.

Ali, i bez toga, na prvi pogked i na prvu računicu, jasno je da sa tzv. SL nešto debelo nije u redu.

Prosečna starost kandidata na njoj je čak 50,66 godina!

Možda su neki među njima vitalni, možda neki izgledaju kao dečaci, ali objektivno gledano, građanima tog životnog doba ni banke ne daju kredite drage volje.

Možda su neopterećeni prošlošću, ali ih osteoporoza nije zaobišla. Da nekim slučajem prođu na izborima, u Skupštini bi dva putra godišnje lekari poslanicima morali da pregledaju prostatu. Tako je to sa pedesetogodišnjacima…

Šta novo u politiku mogu da donesu ljudi koji pamte socijalističko samoupravljanje?

I ne dozvolio da nas lažu da tako mora da bude, da su se blokaderi opredlili za "iskustvo“.

Poređenja radi prosek starosti na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je 43,5 godine. Dakle, može i mladost i iskustvo.

Foto: Kurir

"Studenti" sa tzv, studentske liste su u proseku sedam godina stariji od onih koji se nalaze na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"! Verovali ili ne...

I još ovo: na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" nalazi se 13 studenata, a na „studentskoj“ listi - nijedan. Ne računamo one koji su upisali fakultet pa odustali… pre dvadeset i kusur godina.

Da ne dužimo, već ovo je dovoljno da zaključimo da je tzv. studentska lista prevara.

Jednom ćemo saznati da li su nas prevarili blokaderski plenumi ili im je kompletan spisak dat da nam ga oni prezentuju. Sada je to nebitno.

00:04 Blokaderi ispred RIK-a Izvor: Kurir

Neko je izneverio želju jednog dela građana Srbije za novom politikom i novim ljudima u njoj.

Taj se deo stanovništva Srbije posle saopštavanja imena na tzv. studentskoj listi probudio mokar.