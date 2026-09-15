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Na Šangajskoj listi po naučnim poljima (GRAS), koja je jutros objavljena, Univerzitet u Beogradu rangiran je u 15 oblasti što predstavlja lošiji rezultat u odnosu na prošle godinu kada je bio rangiran u 18 naučnih oblasti. Ove godine Univerzitet u Beogradu rangiran je u prirodnim, životnim, medicinskim naukama i inženjerstvu, ali više ne i društvenim naukama.

I upravo je to direktan dokaz da su blokaderi - od rektora Vladana Đokića i studenata blokadera - krivi za pad na Šangajskoj listi! Jer tačno one oblasti - društvene nauke - gde su bile najveće i najgore blokade - a to su Fakultet političkih nauka (FPN), Filozofski, Pravni, itd - više nisu rangirane na Šangajskoj listi.

Sad više blokaderi nikako ne mogu da kažu "e, nije to zbog nas". Istinu možeš da kriješ neko vreme od nekih ljudi, ali ne mozeš sve vreme od svih!

Šangajska lista po naučnim poljima - GRAS - uvedena je 2009. godine, a rangiraju se 57 naučnih oblasti podeljenih u pet oblasti i to su prirodne, društvene, životne, medicinske nauke i inženjerstvo.

Univerzitet u Beogradu je rangiran u matematici, fizici, hemiji, biologiji, poljoprivredi, veterinarstvu, kliničkoj medicini, javnom zdravlju, farmaciji i farmakologiji, stomatologiji kao i u metalurškom inženjerstvu, informatici, hrani i tehnologiji, energiji i veštačkoj inteligenciji.

Kada je reč o ostvarenim rezultatima drugih srpskih univerziteta, Univerzitet u Novom Sadu je plasiran u tri oblasti: hrana i tehnologija, poljoprivreda, nauka o materijalima i inženjerstvo.

Univerzitet u Kragujevcu je rangiran samo u oblasti javno zdravlje.

GRAS se zasniva na devet objektivnih indikatora grupisanih u pet kategorija i to su vrhunski akademski kadar, vrhunski istraživački rezultati, visokokvalitetna istraživanja, uticaj istraživanja i međunarodna saradnja.

Svake godine, GRAS predstavlja oko 20.000 predmetnih jedinica sa približno 2.000 univerziteta u oko 100 zemalja i regiona.

Podsećamo, Univerzitet u Beogradu je na izdanju Šangajske liste (ARWU- The Academic Ranking of World Universities) od 15. avgusta rangiran u grupi od 501-600 najboljih univerziteta na svetu, što takođe predstavlja pad u odnosu na prošlu godinu, kada je bio među 500 najboljih svetskih univerziteta.

Beogradski univerzitet je istorijski rekordan plasman imao 2016. i 2017. godine kada se našao u grupi od 201. do 300. mesta. Za ovaj plasman zaslužan je profesor matematike Stojan Radenović - danas kandidat na listi "Aleksandar Vučič - Ujedinjena Srbija" - odnosno veliki broj njegovih objavljenih radova i citata.