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Nekoliko stotina Albanaca okupilo se danas ispred Specijalnog suda za zločine OVK u Hagu da bi pružilo podršku Hašimu Tačiju i još trojici OVK vođa tokom izricanja presude, a koji su danas prvostepeno osuđeni za ratne zločine na KiM i na višedecenijske zatvorske kazne

Okupljeni su kamenicama, granama i zastavama gađali pripadnike specijalnih snaga holandske policije. Pojedini demonstranti su se popeli na krov policijskog vozila u pokretu i skakali po njemu, dok su drugi udarali vozila motkama i gađali ih predmetima.

1/5 Vidi galeriju Divljanje Albanaca posle haške presude Tačiju i vođama OVK za ratne zločine Foto: Screenshot

Situacija je izmakla kontroli već posle desetak minuta od izricanja presude kad su okupljeni Albanci na trgu Maliveld krenuli na policiju, koja je je odgovorila nemilosrdno - vodenim topom i biber-sprejom. U akciji su korišćeni i policijski psi.

Nakon intervencije policije i više hapšenja, situacija u Hagu se smirila, a okupljeni su se razišli.

Divljanje i u Prištini ispred Euleksa

Albanci koji su učestvovali na skupu podrške i protestima protiv presude vođama OVK za ratne zločine divljali su danas i u Prištini.

Jake policijske snage opkolile su sedište Euleksa na periferiji Prištine prema Kosovu Polju, gde su se uputili demonstranti koji su na centralnom trgu pratili izricanje presude. U istoj bazi Euleksa nalazi se i kancelarija Specijalizovanih veća suda u Hagu. Grupa Albanaca pokušala je da pređe visoku ogradu oko sedišta Euleksa u Prištini. Pripadnici policije sprečili su ih da uđu u krug zgrade.

Nezadovoljni presudama za četvoricu zločinaca na čelu OVK, uputili su se najpre ka zgradi vlade u Prištini a zatim i objektu koji koristi misija Euleks na Kosmetu, gde je došlo do manjih incidenata.

Specijalizovana veća Kosova u Hagu osudila su četvoricu lidera OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Kadrija Veseljija i Redžepa Seljimija na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na teritoriji AP KiM i Albanije.