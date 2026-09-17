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Bivši crnogorski ambasador Miodrag Vlahović - koji je juče ushićeno na Iksu podelio informaciju da je lekar Ilija Srdanović koji se izjašnjava kao Crnogorac prvi na blokaderskoj listi za izbore 25. oktobra - pominje se u deklasifikovanim dokumentima Džefrija Epstajna u kontekstu razgovora o potencijalnim investicijama u nekretnine i infrastrukturu u Crnoj Gori.

Miodrag Vlahović Foto: Alberto Paredes / Zuma Press / Profimedia

Objavljena prepiska pokazuje da su predstavnici kompanije Landmark Land Company razgovarali sa Džefrijem Epstajnom o potencijalnom projektu razvoja golf terena i marine u Crnoj Gori.

U poruci upućenoj Epstajnu, investitori pišu o svojim naporima da pokrenu projekat u Crnoj Gori i navode sledeće:

"Pre oko tri godine, država Crna Gora je, zbog izuzetnih ekoloških rezultata kompanije Landmark i njenog dokazanog uspeha u Irskoj i Španiji, pozvala Landmark da dođe i pronađe lokaciju za prvu golf zajednicu u zemlji. Nakon godinu dana istraživanja, otkrili smo da gotovo nema ravnog zemljišta, ali smo pronašli jednu od najlepših zemalja koje sam ikada video. Ostali smo u bliskom kontaktu sa političarima te zemlje, a posebno sa njenim ambasadorom, Miodragom Vlahovićem".

Vijesti: Afera Epstajn i pominjanje Vlahovića u prepisci Foto: Vijesti Printscreen

Vlahovićevo ime se u dokumentaciji koja detaljno opisuje spoljne kontakte i pokušaje investiranja u Crnu Goru, pojavljuje pored drugih regionalnih političkih i diplomatskih ličnosti - kao što su Miroslav Lajčak i Milo Đukanović .

Kako se dalje navodi i imejlu iz avgusta 2009. godine, Miodrag Vlahović je "zbog svojih prethodnih državnih funkcija, veoma blizak sa važnim ljudima u Hrvatskoj i želeo bi da Vam pokaže tamošnje mogućnosti".

"Ambasador Vlahović odlazi u Crnu Goru 3. avgusta, boraviće u Crnoj Gori mesec dana, a vraća se u septembru. On je dobar, pošten i preduzimljiv državni zvaničnik, pa ukoliko biste želeli da se sastanete sa njim, bilo u SAD-u ili u Crnoj Gori, molim Vas da mi javite i ja ću to organizovati. Ako niste zainteresovani, javite mi, a ukoliko želite dodatne informacije, potrudiću se da Vam ih obezbedim”, navodi se u imejlu Džeralda Bartona, osnivača i dugogodišnjeg čelnika Landmark Land Company, upućenom Endruu Farkašu, poznatom američkom magnatu.

Imejl Džeralda Bartona u kojem se pominje Vlahović Foto: Printscreen

Ovi mejlovi pokazuju da je Epstajn bio kontakt tačka preko koje su strani investitori pokušavali da obezbede političku i finansijsku podršku za luksuzne projekte na Balkanu, koristeći diplomatske kanale i poznanstva.