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Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno pet izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, a rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć.

Prva proglašena lista, koja će biti prva i na zbirnom glasačkom listiću, jeste lista „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”, koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, čiji je nosilac Aleksandar Vučić. Lista je predata 12. septembra Republičkoj izbornoj komisiji listu sa 250 kandidata za narodne poslanike, sa potvrđenih 209.130 potpisa.

Foto: Marko Karović

Nosilac i prvi na listi je Vučić, a slede predsednik SNS Miloš Vučević i članica Predsedništva SNS Ana Brnabić.

U prvih deset od ukupno 250 kandidata za poslanike nalaze se i penzionisani profesor Stojan Radenović, poslanica i funkcionerka stranke Marina Raguš, dosadašnji šef poslaničke grupe Milenko Jovanov, ministar u tehničkom mandatu Nikola Selaković, magistar violine Jovan Kolundžija, dramska umetnica Lidija Vukićević i lekar specijalista Verica Jovanović.

Pod rednim brojem dva proglašena je lista koalicije oko Socijalističke partije Srbije pod nazivom „Ivica Dačić - Faktor stabilnosti”, koju predvodi Ivica Dačić.

Predstavnici koalicije oko SPS predali su listu u subotu, 12. septembra uveče, sa 250 kandidata i 18.162 pravno valjana potpisa.

Na listi SPS-a su i diplomirani pravnik Vladan Zagrađanin iz SPS, ministarka državne uprave i lokalne samouprave u tehničkom mandatu Snežana Paunović, direktor JP „Srbijagas” i narodni poslanik Dušan Bajatović, direktor Koridora Srbije i poslanik Aleksandar Antić, ministar bez portfelja u tehničkom mandatu Ivica Tončev, narodna poslanica Dunja Simonović Bratić i funkcionerka SPS Slavica Đukić Dejanović.

Na trećem mestu je „Studentska lista - Studenti pobeđuju”, čiji je nosilac profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu dr Ilija Srdanović, a predato je 69.099 pravno valjanih potpisa. Na listi je 250 kandidata za poslanike, a neki od njih su Željko Hubač, Katarina Šćepanović, Tihomir Stanič, Dejan Šoškić, Dejan Bodiroga, Sanja Fric...

Foto: BETA-

RIK je proglasio i dve liste koje nastupaju sa statusom nacionalnih manjina.

Na glasačkom listiću pod rednim brojem četiri biće lista koalicije Sandžačke demokratske partije i Crnogorske demokratske partije „Rasim Ljajić - Ljudski SDP/CDP”, čiji je nosilac osnivač SDP-a Rasim Ljajić, a predato je 7.675 potpisa.

Iako je nosilac liste, Ljajić neće biti među 250 kandidata za poslanike, pa je prvi na listi direktor Kulturnog centra Novi Pazar Dženan Palamar. Pored njega, na listi su narodni poslanik Muamer Bačevac, bivši narodni poslanik Edis Durgutović i univerzitetska profesorka iz Niša Jelena Jakovljević.

Lista "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor”, čiji je nosilac predsednik stranke Balint Pastor, peta je proglašena lista, koju su potpisima podržala 9.332 birača. Prvi na listi je Balint Pastor, a pored njega u trci za narodne poslanike su i potpredsednik SVM Boris Bajić, predsednik Izvršnog odbora Balint Juhas i članica Predsedništva stranke Elvira Kovač.

Listu su RIK-u predali i predstavnici koalicije "Narodna Srbija”, ali su naknadno saopštili da povlače svoju izbornu listu kako bi političke resurse i podršku usmerili ka studentskoj listi.