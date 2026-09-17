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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je njegov izbor da napusti mesto predsednika Republike i da u kampanji učestvuje kao običan čovek.

- Niko me na to nije naterao, sam to činim, moj izbor. Hoću da pokušam sa iste pozicije da dobijem narodno poverenje. Ako ga ne dobijem - nisam ga ni zaslužio. Nije mi potrebno da poslednjih mesec dana koristim predsedničku funkciju da bi me bilo na televiziji, ili u nekom mediju, ili ne znam gde nešto više, ili da bih mogao da primim nekog stranca, ili da odem negde u inostranstvo - rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije.

On je dodao da ne postoji svetski lider s kojim se dosad nije sastao.

- Sve časti ovog sveta sam video, i opet mi je najlepše u našim selima, u našim gradovima. U ruralnim i suburbanim, i urbanim područjima, svuda. Volim ovu zemlju, volim naše ljude - rekao je Vučić.

Na konstataciju novinara da se svi iz opozicije koji su hteli da prijave listu za predstojeće izbore povlače i ne smeju to da urade zbog negativne kampanje koju sprovode N1, Nova S i predstavnici "studentske liste - Vučić je rekao da svako bira svoj put, pa tako i opozicione stranke.

- Ponosan sam na činjenicu što sam imao dovoljno hrabrosti da se suprotstavim totalitarizmu, tome da, zamislite, vi ne smete da se kandidujete. Ne zato što mi to ne dozvoljavamo, već zato što to ne dozvoljavaju neki kvazi mediji, videli ste kakvi su mediji u pitanju i kako su sve obmanjivali javnost, od Valjeva do svega drugog što sam već pominjao. I zato što im prete, nećete verovati, plenumi savremene kominterne. To nikad u našoj zemlji nije bilo - rekao je Vučić.

Dodao je da od 1946. godine u Srbiji niko nije izašao sa programom "nekog ćemo da dinstamo, stondiramo, flambiramo".

- To je sramota kod nas nekad bila. Mi bismo se svi posvađali u jednoj stranci i napustili je da to nama neko kaže. To su plenumi. Ne date ljudima da izađu na izbore, mislite da ćete tako da pobedite? Zato što oni neće da dobiju svoja tri - četiri odsto, pa ćete vi sve da dobijete, pa ćete tako da pobedite? Živi bili, pa videli - rekao je Vučić.

Ukazao je da nije nemoguće da pobedi druga strana.

- I za razliku od njih, koji kažu 'Nemoguće je da pobedi ona druga strana'. Ne, nego je moguće da pobedi druga strana. Moguće, i ja ću da čestitam. A videćete koliko će da budu iznenađeni izbornim rezultatima - rekao je Vučić.