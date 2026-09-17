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Vlaška narodna stranka odlučila je da na predstojećim parlamentarnim izborima podrži listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", uz ocenu da se tim dogovorom otvara istorijska mogućnost da vlaška zajednica prvi put od uvođenja višestranačja dobije svog predstavnika u Narodnoj skupštini Srbije i neposredan politički glas u instituciji u kojoj se donose odluke od značaja za njen položaj, identitet i razvoj istočne Srbije

- Ova odluka nije doneta samo na osnovu jednog političkog dogovora. Ona je rezultat našeg uverenja da je Srbija u prethodnim godinama prošla kroz snažan razvojni ciklus. Grade se auto-putevi i brze saobraćajnice, modernizuje železnica, ulaže u zdravstvo, obrazovanje, energetiku i privredu, a razvojni projekti sve više obuhvataju i krajeve van najvećih gradova. Za nas je posebno važno što se taj proces vidi i u Istočnoj Srbiji, prostoru u kojem vekovima živi vlaška zajednica. Razvoj infrastrukture, privrede i saobraćajne povezanosti ovog dela Srbije nije samo ekonomsko pitanje. To je pitanje budućnosti ljudi koji ovde žive, ostanka mladih i stvaranja uslova da se vlaška zajednica očuva i razvija - piše u saopštenju.

Kako je navedeno, u tom razvoju prepoznaju i političku odgovornost Aleksandra Vučića i njegovu ulogu u pravcu kojim se Srbija kretala poslednjih godina.

- Prepoznajemo da Aleksandar Vučić razume da nema potpune državotvorne politike Srbije bez nacionalnih manjina i da različitost građana Srbije može biti bogatstvo države, a ne prepreka njenom jedinstvu - piše u saopštenju.

U saopštenju se navodi i da posebnu političku težinu ima činjenica da je Aleksandar Vučić pokazao spremnost da predstavnik Vlaške narodne stranke dobije prolazno mesto na izbornoj listi. Kako je rečeno, to nije samo pitanje jednog poslaničkog mandata.

- To je mogućnost da se pitanja Vlaha snažnije i neposrednije otvore u Narodnoj skupštini Republike Srbije - od očuvanja vlaškog identiteta, jezika i kulture, do razvoja Istočne Srbije i rešavanja konkretnih problema naše zajednice. Istovremeno, to je i velika odgovornost Vlaške narodne stranke. Ne tražimo privilegije. Tražimo ravnopravnost, političko učešće i mogućnost da sami govorimo o problemima svoje zajednice i da zajedno sa državom tražimo rešenja - piše u saopštenju.

Dodaje se da veruju da Aleksandar Vučić razume da snažna Srbija može biti samo Srbija u kojoj svaki njen narod i svaka nacionalna zajednica imaju svoje mesto, svoj glas i odgovornost prema zajedničkoj državi.

- Zato Vlaška narodna stranka poziva sve pripadnike vlaške zajednice da na predstojećim parlamentarnim izborima podrže listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Pred nama je istorijska šansa koja se ne ukazuje često i koju Vlasi, od uvođenja višestranačja u Srbiji, do danas nisu imali - da prvi put imaju svog predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da se vlaški glas čuje neposredno tamo gde se donose odluke važne za budućnost naše države i naše zajednice - zaključeno je u saopštenju.