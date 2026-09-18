Slušaj vest

Nakon nezvaničnih informacija o nedoličnom i nasilničkom ponašanju dr Ilije Srdanovića, nosioca studentske liste, javnost je sada dobila i dokaz da novi lider blokadera nije u svojoj biografiji pomenuo verbalno maltretiranje koleginica u KC Vojvodina!

Naime, na društvenim mrežama isplivali su dokazi, a tiču se pisane izjave Nataše Hajder, tadašnje glavne sestre na klinici za Kardiologiju, koja je napadnuta u KC Vojvodina, a kako je navela u izjavi, slučaj se dogodio 27. januara 2025. godine.

- Dana 27. januara 2025. 07:30h na jutarnjem sastanku Klinike za kardiologiju nakon završenog redovnog ustaljenog dela sastanka, prisutnim lekarima tadašnjoj zamenici Rukovodioca Klinike za kardiologiju prof. Dr Tatjani Miljković i meni, tadašnjoj glavnoj sestri Klinike za kardiologiju sms Nataši Hajder, obratio se prof. Dr Ilija Srdanović. Pomenuti profesor počeo je da me proziva neprimerenim tonom glasa, da me vređa i da preteći gestikulira prstom prema meni. Vikao je na mene "da ne treba da budem glavna sestra", "da nisam dostojna mesta", "da izađem napolje i napustim sastanak, da se ne bavim strukom nego društvenim mrežama whatsApp-om" - navela je Nataša Hajder u pisanoj izjavi, datoj 17. septembra ove godine.

Dalje navodi da su je takve izjave, koje je Srdanović ponavljao više puta, veoma uzbudile i uplašile.

Pisana izjava Nataše Hajder koju je Ilija Srdanović verbalno napao Foto: Pritntscreen X

- Bila sam uplašena pretnjama koje mi je upućivao posebno ako se zna da prof. Srdanović ne prisustvuje redovno jutarnjim sastancima, čak vrlo retko. Očigledno je bilo da je na ovaj sastanak došao sa namerom da mene povredi i da se samnom obračuna. Drugi prisutni u sali bili su iznenađeni ovakim ponašanjem prof. Srdanovića, nisu ga podržavali u njegovom napadu na mene i nisu imali nikakav komentar. Prisutnima je bilo neprijatno kako se ponašao jedan lekar i profesor Univerziteta - kazala je Hajder.

Ističe da se osećala poniženo, poraženo, omalovaženo i uzrujano.

- Bila sam u veoma teškom psihičkom stanju zbog ovog iznenadnog i ničim izazvanog napada prof. Srdanović nije me fizički ugrozio tokom izliva svog besa i vređanja, ali njegov preteći prst je značio da sprema obračun sa mnom. Njegove glasno izrečene uvrede za mene su bile teška psihička tortura kojoj me je izložio.Tog i narednih dana skoro da nisam mogla da radim jer je ovakvo ponašanje nedopustivo u radnom okruženju i predstavlja kršenje Kodeksa medicinske etike - navodi Hajder i dodaje:

- Bila sam veoma uplašena za svoju bezbednost jer je prof. Srdanović poznat kao neljubazan i osvetoljubiv čovek, a način na koji me je psihički maltretirao jasno je pokazivao da se neće zaustaviti na ovome i da će da nastavi sa ovakom torturom. Bila sam spremna da napustim Kliniku kako bih se zaštitila od nasilnika prof Srdanovića, jer sam znala da će da nastavi sa psihičkom torturom, a posle pretećeg prsta nisam bila sigurna da li će da preraste u fizičku torturu. Učinila bih to da me nisu podržali. Sutradan 28. januara 2025. održan je jutarnji sastanak na kome su prisustvovali neposredni Rukovodilac Spec. smr Slaven I. Ključar, 40 koleginica i kolega, medicinskih sestra i tehničara, Rukovodioc Klinike za kardiologiju prof. Dr Milovan Petrović i direktor Instituta za kardiovaskularne biolesti Vojvodine prof. Dr Aleksandar Redžek. Dobila sam podršku za rad, to me je ohrabrilo da ostanem da radim svoj posao na mestu gde zaista dajem najviše što mogu. Svi koji su me podržali bili su mi podrška, ali još više sigurnost i zaštita od nasilnika - istakla je Hajder.

- Želim da kažem da i danas iako je prošlo godinu i po dana od torture koju sam preživela, ne mogu da živim kao pre ovog događaja. Nikada u svom životu nisam bila izložena takvom besu nasilja koje je bilo veoma teško i na iviici fizičkog nasilja i danas ne znam koji su razlozi zbog koga se prof. Srdanović tako ponašao. Danas sa strahom dolazim na posao jer je prof. Srdanović moćan čovek - zaključila je Hajder.

Pisana izjava Nataše Hajder koju je Ilija Srdanović verbalno napao Foto: Printsreen X