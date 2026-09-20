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Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) Aleksandar Jerković izjavio je da očekuje da će predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra biti puna dezinformacija i spinova i uz ogromno učešće parapolitičkih organizacija koje se predstavljaju građanima kao nezavisne i nevladine organizacije, posmatračke misije, kako bi se zaobišla suština i stvorio narativ o neregularnosti izbora.

Govoreći o Studentskoj listi, Jerković je rekao da ta lista nudi samo revanšizam i istakao da, iako su oni možda uspeli da objasne građanima na koji način misle da osvoje vlast, a to je na mržnji prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, nisu objasnili na koji način će voditi državu.

- Vođenje države i kampanja ne mogu se zasnivati samo na negativnim emocijama i mržnji prema jednoj ličnosti, već na ozbiljnom planu, programu i jasnoj viziji na koji način planiraju da vode Srbiju - objasnio je Jerković.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da želi u kampanju za vanredne parlamentarne izbore da uđe kao običan čovek, Jerković je rekao da u tome vidi koliko mu građani veruju i kad nije na vlasti. Direktor OKO je ocenio da je to najbolji mogući odgovor na sve lažne i spinovane optužbe o funkcionerskoj kampanji!

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- Voleli bismo kada neki ljudi ne bi koristili resurse državnih institucija, poput univerziteta, za političku promociju i delovanje. Ovim putem ih pozivamo da slede primer predsednika Vučića i da se suzdrže od zloupotrebe resursa koje viđamo svakodnevno, od obraćanja iz kancelarija univerziteta do političkog organizovanja na fakultetima - poručio je on.

Osvrćući se na to što Studentska lista i deo opozicije kritikuju sve opozicione stranke koje nisu pružile podršku Studentskoj listi, Jerković je ocenio da to pokazuje da neko pokušava da nas vrati u jednopartijski sistem gde postoji samo jedna partija bez bilo kakve transparentnosti, obrazloženja, ličnosti i personalne odgovornosti namećući svoju idelogiju i potpuno zanemarujući da može u društvu da postoji bilo kakva druga ideja.

- To je ono što je najopasnije kada neko pokuša ovom narodu da otme pravo da mirnim, demokratskim putem odlučuje ko će biti na vlasti - rekao je Jerković. 

On je pozvao sve koji imaju bilo kakvu sumnju u regularnost izbora da se prijave posmatračkoj misiji OKO!

- Svaka sumnja je dobrodošla, ali hajde da se uverimo u to šta su zaista činjenice, šta je neregularno, šta je zaista propust i da ne dozvolimo bilo kome da nam sutra priča da se desilo nešto što se nije desilo - poručio je Jerković.

Kurir Politika

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