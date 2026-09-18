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Nakon što su u javnost dospeli navodi nekadašnje glavne medicinske sestre Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Vojvodine Nataše Hajder o nasilničkom ponašanju dr Ilije Srdanovića, prvog na Studentskoj listi, reagovala je potpredsednica Pokrajinske vlade i članica Predsedništva SNS Sandra Božić.

Ona je podsetila na Srdanovićevev deo biografije koji je izgleda ostao sakriven za moćni plenum, vrhovno telo koje je donosilo odluke o kandidatima na listi, i to upravo deo koji obiluje ne samo promenom političkog stava - budući da je Srdanović ranije podržavao SNS - već i nedoličnim ponašanjem zbog kojeg je sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici prebačen U KC Vojvodina, gde je nastavio sa nasilničkim ispadima, o čemu govori i svedočenje Hajderove.

U objavi na X mreži Sandra Božić je navela da Srdanović "političke opcije menja u skladu sa sopstvenim interesima" i da je nakad "očigledno svrsishodno", podržavao SNS, a zatim je ukazala da je lider studentske liste nasilnik koji tuče žene, baca delove računara po kancelarijama i prijemnoj ambulanti i fizički nasrće na koleginice, hvatajući ih za kragne i vratove.

-Tadašnja direktorka Nada Čemerlić Ađić zbog takvih agresivnih ispada ga premešta na godinu dana u KCV. Za vreme epidemije virusa korona protiv Srdanovića vođen je disciplinski postupak zbog organizovanja žurki i okupljanja u bolnici i izrečena mu je novčana kazna - navela je Sandra Božić.

Ona je dodala da Srdanović u prethodnih nekoliko godina nije izvršavao radne obaveze na odgovarajući način, tačnije da je odbijao pacijente za intervenciju sa obrazloženjem da nemaju indikaciju, zbog čega mu je broj pacijenata manji od 200 godišnje što je minimum da bi lekar bio član Kardiološko-kardiohirurškog Konzilijuma iz čega je isključen kao nedovoljno stručan.

- Još kontroverznije tvrdnje odnose se na Srdanovićeve političke stavove prema Crnoj Gori. Na poslednjem popisu Ilija Srdanović izjasnio se kao Crnogorac ili bi možda pravilnije bilo reći Milogorac, jer je prijatelj, lekar i čovek od poverenja Mila Đukanovića - napisala je Božićeva.

Božić je podsetila da je Srdanović targetirao svoje studente koji nisu blokaderi i dostavljao spiskove njihovih imena, kao i da je verni pratilac ideala Dinka Gruhonjića.