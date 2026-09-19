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Profesorka Turističko-ugostiteljske škole "Toza Dragović" u Kragujevcu Suzana Rogan, koju su blokaderi stavili na 111. mesto svoje liste, suspendovana je sa svog radnog mesta i protiv nje se trenutno vodi disciplinski postupak!

Naime, ova bahata profesorka, se kako saznajemo, već duže vreme iživljava nad pojedinim učenicima, nazivajući ih glupacima i drugim pogrdnim imenima, zbog čega su njihovi roditelji rešili da "presaviju tabak" i prijave je za nasilje!

Pored prijava za nasilje, ova profesorka, izuzetno neomiljena u svom radnom kolektivu, suočena je i sa optužbama da je opstruirala rad sa decom sa smetnjama u razvoju! Iako je uredno koristila sredstva namenjena za obuku kadrova za rad sa ovom kategorijim dece, kada je trebalo da im drži nastavu - bez pardona je to odbila!

- Iako ne može da se iskobelja od silnih disciplinki, prijava, kazni zbog nedolazaka na posao, ova kvazi profesorka za to ne daje ni pet para! Štaviše, zacrtala je da bude direktor škole i upravo je zbog toga i otišla u blokadere! - rekao je za Kurir kolega Suzane Rogan , koji je zamolio da ne objavljujemo njegovo ime.

Kako je dalje naveo, Roganova je, da bi izvršila pritisak na organe koji vode disciplinski postupak protiv nje i pripremila teren za smenu aktuelnog direktora, lično i personalno organizovala blokaderske proteste ispred same škole! Udružena s blokaderima, navijačima i bajkerima zastrašivala je decu i nastavnike koji su uredno hteli da pohađaju nastavu!