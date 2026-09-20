ŽUTI KARTON ZA CRNU GORU U EU OD PET DRŽAVA - MEĐU NJIMA I HRVATSKA, DABOME! Traže pauzu u pregovorima za evrointergracije
- Holandija je zatražila pauzu u integraciji Crne Gore u EU, a podržale su je Hrvatska, Estonija, Litvanija i Letonija
- Tokom ovog meseca neće biti zatvorena nijedna pregovaračka poglavlja, iako se u Briselu i dalje radi na mogućem napretku
- Najoptimističniji scenario je nova međuvladina konferencija sredinom sledećeg meseca u Luksemburgu
Holandija je zatražila pauzu u procesu integracije Crne Gore u EU, zahtevajući dodatnu analizu i dosledniju primenu standarda, a ovaj zahtev podržale su Hrvatska, Estonija, Litvanija i Letonije, stvarajući dodatni pritisak na tempo pregovora.
Ove države insistiraju na temeljnoj proveri ispunjenosti ključnih kriterijuma pre donošenja bilo kakvih novih odluka na evropskom nivou, nezvanično saznaje crnogorski "Dan"
Prema izvoru lista "Dan" iz Brisela, trenutno je veoma neizvesno kada će doći do napretka u pravcu zatvaranja pregovaračkih poglavlja i zakazivanja Međuvladine konferencije. Rasprave u okviru radnih tela otkrivaju značajne razlike u pristupima država članica, dok diplomate upozoravaju da je preduzimanje narednih koraka nemoguće bez potpune saglasnosti svih strana.
U evropskim krugovima vlada oprez, stoga se očekuje da će predstojeći sastanci uključivati intenzivne diskusije usmerene na ponovno uspostavljanje minimalnog konsenzusa.
Ono što sada izgleda izvesno jeste da tokom sastanka Saveta EU ovog meseca neće biti zatvorena nijedna poglavlja, suprotno ranijim očekivanjima i najavama. Ipak, kako prenosi RTCG, u toku je intenzivan rad kako bi se obezbedilo "zeleno svetlo" za neka od njih.
- Mnoga od ovih poglavlja su veoma tehničke prirode i zahtevaju da svaka država članica sprovede opsežne interne konsultacije. Dakle, postoji želja da se postigne napredak. U to smo apsolutno sigurni i svakako smo zastupali ambicioznu agendu u pogledu dobijanja odobrenja, ali, jednostavno rečeno, mislim da nam je zapravo ponestalo vremena da posao privedemo kraju. Gotovo je završen. Dakle, više je reč o tajmingu nego o bilo čemu drugom - rekao je zvaničnik EU.
Crna Gora je do sada zatvorila 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja.
Poslednja međuvladina konferencija na kojoj su zatvorena poglavlja održana je u julu. Tada se govorilo o mogućnosti zatvaranja još jednog poglavlja pre letnje pauze, međutim, Hrvatska je zaustavila proces za Poglavlje 14.
Crna Gora je do sada zatvorila 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Poslednja međuvladina konferencija na kojoj su zatvorena poglavlja održana je u julu. Tada se govorilo o mogućnosti zatvaranja još jednog poglavlja pre letnje pauze, međutim, Hrvatska je zaustavila proces za Poglavlje 14. To je drugo poglavlje čije je zatvaranje blokirala ta susedna zemlja
Međuvladina konferencija sredinom oktobra kao najoptimističniji scenario
Pred Evropskom komisijom se trenutno nalazi devet pregovaračkih pozicija, a ministarka evropskih poslova Maida Gorčević najavila je da će do kraja godine biti dostavljene i pozicije za preostalih pet poglavlja.
- Realno je očekivati da Crna Gora zatvori pregovaračka poglavlja 18 i 19 pre oktobarske Međuvladine konferencije. Čeka se samo završetak procedure u holandskom parlamentu - rekla je Garčevićeva.
Takve poruke održale su optimističnu prognozu da bi Crna Gora mogla da ostvari zacrtani cilj i okonča pregovarački proces sa EU do kraja godine.
Međutim, trenutna situacija u evropskim diplomatskim krugovima jasno ukazuje na to da još nije izvesno kada bi mogla biti zatvorena naredna poglavlja. Najoptimističniji scenario je da bi se naredna međuvladina konferencija mogla održati u Luksemburgu sredinom sledećeg meseca.
On je istakao da su tokom jula uloženi značajni napori, kada su održane četiri međuvladine konferencije, koje su obuhvatile kako otvaranje klastera za Ukrajinu i Moldaviju, tako i zatvaranje poglavlja za Albaniju i Crnu Goru. On procenjuje da aktuelna dešavanja verovatno označavaju početak novog ciklusa razmatranja i usvajanja nacrta zajedničkih stavova za zatvaranje različitih poglavlja.
Kurir Politika / Dan