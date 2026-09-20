Crna Gora je do sada zatvorila 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja.

Poslednja međuvladina konferencija na kojoj su zatvorena poglavlja održana je u julu. Tada se govorilo o mogućnosti zatvaranja još jednog poglavlja pre letnje pauze, međutim, Hrvatska je zaustavila proces za Poglavlje 14.

Crna Gora je do sada zatvorila 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Poslednja međuvladina konferencija na kojoj su zatvorena poglavlja održana je u julu. Tada se govorilo o mogućnosti zatvaranja još jednog poglavlja pre letnje pauze, međutim, Hrvatska je zaustavila proces za Poglavlje 14. To je drugo poglavlje čije je zatvaranje blokirala ta susedna zemlja