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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević oglasio se na društvenim mrežama povodom najnovijih saznanja da je Ilija Srdanović, prvi na Studentsko-blokaderskoj listi, čovek od velikog poverenje bivšeg crnogorskog premijera i predsednika Mila Đukanovića, sa tvrdnjama da određeni politički krugovi i u Srviji i Crnoj Gori imaju isti cilj - borbu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i političkog uticaja Srbije.

- Svako ima svog izabranog doktora da mu pregleda grlo, prepiše recept za reumu, izmeri pritisak, pošalje na skener i ohrabri ga rečima: "Čuvajte se promaje!" Tako i Milo Đukanović ima svog izabranog doktora, njegov izabrani doktor slučajno se zove Ilija Srdanović, a koji je opet slučajno nosilac blokaderske liste, koga su opet slučajno postavili ostaci ostataka pokojne Demokratske stranke i LSV-a. Sve neke namerne slučajnosti, da i Poaroa zaboli glava - napisao je Knežević i dodao da prema njegovoj oceni "biti lični doktor Mila Đukanovića nije mala funkcija”.

- Uvek možeš da se pohvališ kako si najzaslužniji za njegov preplanuli ten i zaustavljenu mladost dok po podgoričkim i primorskim lokalima pevuši Tompsonove pesme i pravi selfije za Tik-tok - naveo je lider DNP-a.

Knežević je zatim povezao Srdanovića sa imenima Bojana Pajtića, Dušana Petrovića i Nenada Čanka, tvrdeći da iza aktuelnih političkih procesa postoji širi krug međusobno povezanih aktera.

- I tako, dok Milo sluša Tompsona, studenti koji su godište moje majke slušaju doktora Iliju, koji opet sluša Bojana Pajtića, Dušana Petrovića i Nenada Čanka, a koji svi kolektivno slušaju Mila, ali ne Lompara, već Đukanovića. Zato bi bilo poštenije da su braća Vetingovci i sestre Vetingovke direktno postavili za nosioca liste Mila Đukanovića. Ima sve uslove da im bude predvodnik, mrzi Srbiju, mrzi Aleksandra Vučića, mrzi SPC, mrzi patrijarha, što znači da nikako ne može biti vetingovan - napisao je predsednik DNP-a i dodao:

- Ako tome dodamo Đukanovićev lični razlog, jer Vučiću ne može oprostiti 30. avgust 2020. i pobedu srpskog naroda na izborima u Crnoj Gori, onda i ne čudi što su svi crnogorski kriminalni i državni kapaciteti usmereni na rušenje Srbije i Aleksandra Vučića. 30. avgust Vučiću ne oprašta ni jedan broj Srba iz Crne Gore koji su zahvaljujući njemu došli na vlast, a koji su nakon ulaska u institucije počeli da se politički distanciraju od Srbije i Republike Srpske. Čim su seli u fotelje postali su Crnogorci, ili "crnogorski Srbi", kako bi Briselu pokazali da su posebniji od onih u Srbiji i Republici Srpskoj, jer su spremni da ispune sve što im se nared.

Iz toga je izveo tezu da oni koji najčešće optužuju Beograd da se meša u unutrašnje prilike u Crnoj Gori, prema njegovoj oceni, istovremeno pokušavaju da utiču na političke prilike u Srbiji.

- Tako dolazimo do jednostavnog zaključka, oni koji najviše kukaju kako se Srbija meša u unutrašnje prilike u Crnoj Gori, u stvari čine sve da je destabilizuju i instaliraju svoje satelite koji treba da završe nacionalnu dezintegraciju srpskog naroda. U tom poduhvatu jednako učestvuju Đukanović i Spajić, i to je njihov zajednički imenitelj - porušiti i izbrisati tragove sopstvenog političkog nastanka. I sad pitam sve one salonske Srbe iz Crne Gore koji pogiboše na Fejsbuku za Kosovom, koji leleču za Rusijom, koji vrište: ‘Ne u moje ime’, dok vlada u kojoj ministruju Srbi šalje predstavnika da slavi etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj, smeta li vam kad vas Vesna Medenica naziva ‘četničkom bagrom’ čekirajući kartu za bekstvo od pravde u ordinaciji doktora Srdanovića - napisao je Knežević.

On je zatim postavio i pitanje ko je Vesni Medenici preporučio Srdanovića.

- A ko joj je preporučio Iliju Srdanovića kao doktora za sve obolele iz DPS-a? Biće da je Aleksandar Vučić. Jer on je kriv što smo priznali Kosovo, tri puta glasali da smo genocidni, proslavljali etničko čišćenje Srba iz srpske Krajine, sto puta uveli sankcije Rusiji, poslali vojnike da obučavaju Ukrajince kako ubiti Ruse, zabranili saučešća i pesme o srpskim generalima i herojima, i onda još kažemo da nikad nismo izdali Srbiju. A možda i nismo, jer smo ih toliko počinili u dvadeset prvom veku da više nismo u stanju ni jednu novu izdaju da prepoznamo. Ili što bi neki radiolozi rekli dok izbegavaju da saopšte dijagnozu pacijentu: ‘Mutan je nešto snimak. Možda imaš rak, ali ne mora to ništa da znači ako ostaneš živ., napisao je Knežević i poručio:

- E tako i na političkom skeneru dr Ilije Srdanovića neki neće da vide Mila Đukanovića jer im je lakše da mrze Vučića nego da vole Srbiju. Ili što bi rekla Vesna Medenica: ‘Uzela sam kartu za Beograd da idem kod tog Srdanovića Milovog pa ćemo videti, mila…’ Na kraju svi završimo u Beogradu, jedino Srdanović završi na listi, da li DPS-a ili blokadera, dođe mu na isto. Važno da nije sa četničkom bagrom, jer Severina ne bi mogla preko toga preći, a nju više nema ko da vetinguje - ocenio je Knežević.