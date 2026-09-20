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Dramaturg Željko Hubač, koji je treći kandidat na Studentskoj listi, u sarajevskom studiju N1 otvorio je pitanje glasanja državljana Srbije koji žive u BiH, tvrdeći da među njima ima onih sa „lažnim ličnim kartama” i fiktivnim prebivalištima u Srbiji, a u delu razgovora o regionu, Kosovo i Metohiju je pomenuo kao zasebnog aktera koji bi, u političkoj retorici koju kritikuje, mogao da „napadne” Srbiju.

Hubač je, govoreći o kontroli izbora, posebno izdvojio građane iz Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo Republike Srbije.

Željko Hubač na N1 Sarajevo. Foto: N1 printcreen

- Mi imamo način, imamo uvid u to da postoje izvesni građani nekih susednih zemalja, između ostalog i Bosne i Hercegovine, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i imaju lažnu ličnu kartu sa prebivalištem, na primer u Futogu - rekao je Hubač.

Za svoje tvrdnje o lažnim dokumentima u intervjuu Hubač nije predočio dokumentaciju ili druge dokaze koji bi omogućili njihovu nezavisnu proveru.

Drugi deo njegove izjave odnosio se na Kosovo i Metohiju, gde je govoreći o upozorenjima na opasnosti po Srbiju iz regiona rekao:

- Znate, ja stalno kažem kad god čujem da postoji neka neposredna opasnost iz okoline - rat, napašće nas Kosovo, ne znam, Hrvatska i nešto – ja se odmah uhvatim za novčanik - rekao je.

Dakle, Hubač je tzv. Kosovo u toj rečenici naveo uz Hrvatsku, međunarodno priznatu susednu državu, i govorio o njemu kao o akteru koji bi mogao da „napadne” Srbiju, što nije položaj koji proizlazi iz ustavnog poretka Republike Srbije.

On nije doslovno izgovorio rečenicu „Kosovo je nezavisno”, ali njegovo stavljanje tzv.Kosova u isti niz sa Hrvatskom kao mogućim spoljnim akterom otvara pitanje kako treći kandidat Studentske liste vidi ustavni položaj južne srpske pokrajine.

Važeći Ustav izričito utvrđuje da je Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije i da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije.