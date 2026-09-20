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Kandidati Studentske liste počeli su konačno, na uličnim štandovima, da razgovaraju s građanima Srbije, ali nikako da daju konkretan odgovor na ključno pitanje "koji vam je plan i program za Srbiju?".

To nemanje ni plana ni programa potvrdila je kandidatkinja koja se nalazi na 11. mestu blokaderske liste, Vesna Srećković iz Čačka. Ona je izjavila da očekuje „ubedljivu” pobedu na predstojećim parlamentarnim izborima, ali na pitanje šta će njena lista raditi već narednog dana po pitanju upravljanja državom, nije iznela konkretan plan i konkretne i odlučne mere očekuju od onih koji bi na vlast.

Ova bivša profesorka Tehničke škole u Čačku, je u razgovoru s novinarima, objavljenom na društvenim mrežama, govorila najpre o sopstvenoj ulozi u kampanji, na pitanje da li očekuje pobedu na izborima, odgovorila je kratko: "Ubedljivu", a kada je upitana šta će raditi 26. oktobra, dan nakon izbora, odgovor nije sadržao najavu konkretnih poteza koje bi njena lista preduzela u slučaju pobede.

- Šta bude potrebno. Nismo razmišljali, već 26. možda ćemo biti na ulicama - navela je Srećkovićeva i dodala da su "spremni" , ne za nasilje i haos, već da brane "svoje rezultate".

I tako... Dok je svet u potpunoj neizvesnosti, kad bukte ratovi, cene goriva skaču u nebo, ne zna se ni da li će, ni koliko gasa i nafte biti za zimu, blokaderi - nisu razmišljali šta bi sa državom i kako da zaštite ljude i privredu u Srbiji od svega ovoga!