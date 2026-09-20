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U poslednje vreme u javnost sve češće isplivavju tajni programi i zapisnici sa blokaderskih sastanaka, a na jednom od takvih sastanaka nastao je dokument iz koga se vidi da blokaderi nameravaju da odgovornost za evrointegracije Srbije "svale" na građane Srbije - raspisivanjem referenuma o toj temi, jer tvrde da bi ulazak Srbije u EU značio priznavanje Kosova kao nezavisne države. Na sve ovo ih je, kako sami navode u programu, podstaklo to što "Evropska unija nije stala uz studentski pokret", a za dalju saradnju sa Evropom traže garancije da EU odustane od projekta Jadar!

- Kao pokret koji se zalaže za demokratizaciju društva, studenti su uvek isticali potrebu da se prosečan građanin uključi u političke procese. Raspisivanjem referenduma s jasno definisanim pitanjem o daljim evrointegracijama moć političkog odlučivanja se prepušta običnom čoveku - navodi se u dokumentu "Programski minimum" pod tačkom 2.6.4 naslovljenom "Evrointegracije".

Izvori iz diplomatskih krugova upozoravaju da je ovo način da studentska lista zapravo na referenudum stavi pitanje o nezavisnosti Kosova, dok analitičari upozoravaju da je na delu jeftin populizam i predizborni marketing.

Neprihvatljivo je

- Ako je ulazak u EU prizanje nezavisnosti lažne države Kosovo, onda bi referendum o nastavku evrointergacija praktično značio referendum o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti! Po ovoj logici, ako se neko opredeli za EU integracije - podžava nezavisno Kosovo, a ako je protiv onda ne. Kosovo i Metohija su deo Srbije prema Ustavu i to uopšte niti može, niti treba da ide na refernum, neprihvatljivo je - upozorava za Kurir jedan diplomata sa višedecenijskim stažem.

Sa druge strane, istoričar i analitičar Srđan Graovac kaže za Kurir da se, ukoliko je ovaj dokument autentičan, u njemu radi o klasičnoj sujeti i populizmu.

Graovac: Oni navodno brinu o sudbini Kosova. Međutim, to je klasičan predizborni marketing Foto: Kurir TV



- Niste nas jasno i dovoljno podržali i zbog toga izražavamo rezervu prema evropskim integracijama i dajemo narodu na odlučivanje, jer znaju da dobar deo srpske javnosti nije evropski orijentisan i pitanje je da li EU ima baš toliku podršku u našem narodu. Blokaderi ovim pokušavaju da nadomeste ono što im nedostaje, a to je taj patriotski kapacitet i da pokažu nacionalno orijentisanom delu građana da navodno brinu o sudbini Kosova i da im podilaze. Međutim, to je klasičan predizborni marketing, jer se blokaderi finansiraju upravo preko NVO sektora i novac dobijaju spolja i od mnogih evropskih fondova. Može biti i da su nezadovoljni količinom novca koju su dobili, da kada su podelili među sobom, nije ostalo dovoljno za kampanju i mislim da to takođe mora da se uzme u obzir. Ali, kada vidite njihovu listu jasno je da su ti ljudi proevropski orijentisani, tako da je ovde u pitanju čist populizam - smatra Graovac.

Opasno poigravanje

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu ocenjuje za Kurir da "program koji u pitanju dovodi stratešku odluku o članstvu Srbije u EU je suštinski populistički, a ne državnički".

Obradović: Poigravanje sa izolacionizmom kroz referendum ne može biti ozbiljna politika! Foto: Kurir Televizija

- Pitanje pregovora o normalizaciji odnosa sa Prištinom postoji zahvaljujući EU integracijama, ukoliko ne bi bilo tog procesa niko živi ne bi Srbiju više pitao za status Kosova! Bez EU integracija nema ekonomskog razvoja Srbije, a bez strateškog partnerstva sa EU nema transfera tehnologija, standarda i ljudskih prava. Već sada se stiče utisak da su određene politike te Studentske liste orijentisane ka ometanju evropskih tj. zapadnih lanaca snabdevanja u prvom redu litijuma, što direktno zaustavlja privlačenje čistih stranih direktnih investicija. Što se tiče SNS liste njima je strateški cilj članstvo Srbije u Evropskoj uniji koji niko ne dovodi u pitanje, uprkos tome što se na listi nalaze i neke anti-Eu opcije - govori Obradović i dodaje: