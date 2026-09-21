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Novi vrhunac licemerja bivšeg guvernera Narodne banke Srbije i jednog od kandidata na Studentskoj listi, Dejana Šoškića, zabeležen je na skupu blokadera, gde je Šoškić govorio o "nestručnosti" i "politički podobnim kadrovima koji nemaju znanja".

- Kada postave tog nekog nezasluženo, samo zato što je politički podoban, član partije, lojalan, a nema dovoljno znanja - on će najčešće i znati da ne zna. On oseća da tu ne pripada. On zna da nikada ne bi bio na tom mestu da mu nije onih koji su ga tu postavili - rekao je Šoškić, a delovalo je kao da opisuje sebe iz vremena kad je bio guverner! 

Naime, u jednom od arhivskih priloga televizije B92 iz perioda Šoškićevog upravljanja Narodnom bankom Srbije navodi se da je inflacija krajem 2010. godine dostigla dvocifren nivo i da se očekuje njen dalji rast.

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Šoškić je tada "objašnjavao":

- Kada su cene porasle tokom 2010. godine, to je otprilike isti onaj deo godine kad očekujemo da će se ove godine javiti, zapravo, pad inflacije posmatrano godinu na godinu. Svi ćemo da osetimo realno pad cena, odnosno usporavanje rasta cena. Inflacija je fenomen koji ima, kao što znamo, linearni uticaj na sve.

Zvanični podaci NBS pokazuju da je u decembru 2010. međugodišnji rast maloprodajnih cena iznosio 11,5 odsto, a troškova života 10,4 odsto. NBS je tada procenila da će indeks potrošačkih cena biti oko 10,5 odsto, što je bilo iznad ciljanog koridora od šest odsto, uz dozvoljeno odstupanje od dva procentna poena.

Arhivski televizijski prilog iz tog vremena beleži i ocene da "privreda praktično stoji, a spoljni dug raste", uz svedočenja građana o posledicama rasta kursa evra i problema sa otplatom kredita. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je stopa nezaposlenosti u oktobru 2010. iznosila 19,2 odsto i da je broj zaposlenih tokom te godine bio za 4,9 odsto manji nego godinu ranije!

Šoškićeve sadašnje poruke o stručnosti i odgovornosti možda bi imale nekog smisla da ne izlaze iz usta čoveka koji je, praktično, najodgovorniji za dvocifren rast cena krajem 2010, slabljenje dinara i stopu nezaposlenosti od 19,2 odsto!.

Pogledajte snimak i podsetite se kako je to izgledalo u "njegovo vreme".

Kurir Politika

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