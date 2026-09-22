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Stravičan video koji su objavili studenti u blokadi sa Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) i u kome su pokušali ne samo da predstave da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nema podršku u narodu, već i da sugerišu da ga čeka hapšenje i da će biti silovan u zatvoru, duboko je potresao srpsku javnost i pokazao da je pređena svaka granica bezobrazluka, nepristojnosti, ali i nenormane mržnje koja nema veze sa političkom borbom, smatraju sagovornici Kurira.

Naime, u kratkom filmu vidi se predsednik Vučić na različitim događajima. U poslednjim kadrovima vidi zatvor koji više podseća na logore iz starih filmova, dok se u poslednjem kadru vidi sapun koji pada na pod kupatila.

Politički i državni funkiconeri ocenili su da je ovo direktan poziv na nasilje i dehumanizaciju predsednika, dok stručnjaci za mentalno zdravlje ističu da svako ko misli da bi svako, kome je ovo smešno, trebalo da potraži medicinsku pomoć!

Povodom ovog snimka reagovala je Ana Brnabić, članica Predsedništva SNS-a, koja je ocenila da nikada više "naša ili bilo koja druga zemlja na svetu nije, i neće, videti ovakvu mržnju, bolest i neljudskost".

- Da se na ovaj način dehumanizuje jedno ljudsko biće kako oni dehumanizuju Vučića, da se na ovako bolestan i ogavan način preti, to svako od nas mora da vidi i svi mi, zajedno, moramo da zapamtimo. Oni nam otvoreno poručuju: uzećemo pravdu u svoje ruke, hapsićemo, kažnjavati, mučiti i silovati svakoga ko misli drugačije. Znači, cilj im je da dehumanizuju Aleksandra Vučića i to zovu "borbom za pravdu". Ovaj poslednji kadar sa sapunom, ta pretnja silovanjem i vaša radost da se tako nešto nekome desi, rekao je zauvek sve o vama i koliko ste bolesni. Ovo nije politička kampanja i nikada ne bi smelo da bude deo bilo koje izborne kampanje - kazala je Brnabićeva.

Ona je poručila da je "zauvek uz Aleksandra Vučića - prijatelja, borca koji je život posvetio Srbiji".

Ana Brnabić i Aleksandar Vučić Foto: Nemanja Nikolić

- Nemam ništa drugo da kažem osim monstruozno. Ovako nešto nikada nije videno u Srbiji, ovakva kampanja, nije videna nigde u svetu i nece biti videna. Zato što se ovakve stvari jednostavno ne rade. A ovo je program studentske liste. Vučić je pre svega nečiji sin, nečiji brat, otac. Kako se oseća njegova majka Angelina kada gleda ovo. Kako se oseća njegova cerka Milica kada gleda ovo? Šta radite toj porodici, zbog čega radite to toj porodici? Ovo nije prvi put, ovo je milioniti put. Ovo je samo do sada najmonstruoznija poruka. Šta radite i šta obecavate svim porodicama u Srbiji?

Miloš Vučević: Cilj je dehumanizacija predsednika Vučića Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je zgrožen "jezivim video-snimkom" koji su objavili studenti u blokadi, a koji "ima za cilj dehumanizaciju Vučića, kroz brisanje njegovih emocija, negiranje dostignuća i satanizaciju njegovog rada". - Nakon ove morbidne objave postaje jasno da su blokaderi prešli sve granice pristojnosti već u početnom delu predizborne kampanje i da su rešeni da na svaki način pokušaju da politički ubiju svog protivnika Vučića. SNS nikada neće dozvoliti da se na sličan način ophodi prema njima, da koristi njihovu brutalnu metodologiju političkog obračunavanja i dehumanizacije do krajnjih medijskih granica, a svakako ispod svake granice pristojnosti. Većinska i pristojna Srbija danas jasno vidi one koji im umesto političkog programa serviraju mržnju i nasilje. Kada shvate da mržnja ne može da pobedi ljubav prema otadžbini, tada će im biti jasno zbog čega nikada neće pobediti Vučića - izjavio je Miloš Vučević.

Brnabić se juče javno obratili i komesarki za proširenje EU Marti Kos i svim partijama Evropskog parlamenta uz molbu da pogledaju snimak koji su objavili studenti FDU-a i "jasno kažu da li su ovo vrednosti koje odražavaju demokratiju i slobodne izbore".

Psihoterapeut i psiholog Marija Milenković kaže za Kurir da je zgrožena ovakim ispadima u javnosti i da svako ko smatra da su ovakvi snimici i poruke "smešne i zanimljive ili imaju cilj da ih sprovedu u delo - treba ne samo da budu pravno sankcionisani, već da se proceni da li im je potrebna stučna medicinska pomoć".

Marija Milenković Foto: Kurir Televizija

- Svaki normalan čovek, nevezano za njegovo političko opredeljenje, u najmanju ruku ostaje šokiran, ali i zgrožen ovakvim prikazom pre svega bezobrazluka, a zatim beznađa i nemoći. Ovakve stvari rade se isključivo iz nemoći, ali i velikog bezobrazluka. Nijedna politička borba ne sme da isključi ljudskost! Zaista su pređene sve granice, strašno je što bilo kome, a kamoli predsedniku jedne zemlje koji je izabran većinskom voljom naroda, neko može na taj način da se obraća u javnosti i da ne snosi nikakve pravne posledice. Takođe, u toj kampanji su korišćenje pretnje prema penzionerima i ženama. Upravo žene, majke, sestre, prijateljice bi trebalo da budu najzaštićenije u svakom smislu! Pozivanje na nasilje, uništavanje časti i ugleda bilo koga, a kamoli predsednika države zaista treba najstrože da bude sankcionisano, a mediji ili bilo kakav javni prostor ne smeju da budu platforme na kojima će da se propagira nasilje prema bilo kome - kaže Milenkovićeva.

Ona je istakla da smatra da većina ljudi u Srbiji ne želi nasilje i da imaju jedan drugačiji pogled na svet:

- Najstrašnije od svega je što smatram da su ti mladi ljudi, koji su navodno, napravili taj snimak, ali ne samo oni već drugi deo srpske omladine, zapravo izmanipulisan, zaveden i iskorišćeni da najstrašniji i najgnusniji način. Ne verujem da iza svega toga stoji srpska omladina, ali je činjenica da je manipulacija dela mladih ljudi poprimila zaista katastrofične razmere!

Brnabićeva: Tri pretnje silovanjem u jednom danu, ovo nema više nikakve veze sa politikom Foto: Ilija Ilić

Potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić izjavila je juče da se na meti najbezobzirnijih blokaderskih napada nije našao samo predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ona se osvrnula na deo snimka studenata u blokadi sa Fakulteta dramskih umetnosti, u kojem bivši košarkaš i blokader Vladimir Štimac priča kako oni, koji žele da "jašu konje" na izborima 25. oktobra, treba da glasaju za Studentsku listu, a zatim je na snimku prikazan džokej koji jaše konja, ali i snimak gde se jedan blokader pita "šta će biti sa ćacikama kad pobede studenti".

Ana Brnabić je izjavila da je kampanja Studentske liste usmerena na zastrašivanje žena i navela da je to njihov plan i program za Srbiju, ali i upozorila šta je to sledeće što oni ženama da rade ukoliko pobede 25. oktobra! Brnabićeva je istakla da je Vladimira Štimac, čija se žena nalazi na Studentskoj listi, poručio da "sve porodice u Srbiji treba da očekuju jahanje ako pobedi Studentska lista"!

- Tri pretnje silkovanjem u jednom danu! Ljudi, ovo više nikakve veze nema sa politikom. Ovo nije politika! Ovo sada je borba za osnovne vrednosti svakog društva. Ovo je borba za osnovno ljudsko dostojanstvo, pre svega žena. Ali i osnovne vrednosti našeg društva. Fin plan i program, što bi oni rekli, lepša i bolja Srbija. Poruka gospodina Štimca, koji je jedan od simbola Studentske liste, je ono što sve porodice u Srbiji treba da očekuju ukoliko 25. oktobra pobedi Studentska lista. To nismo rekli mi, to su rekli oni sami. Još jedna izuzetno jasna poruka ženama: neka ljudi pogledaju sami, pa neka procene kakve su to vrednosti Studentske liste, kakvo je to ponižavanje i vređanje žena i nakon onih pretnji šišanjem, šta je to sledeće što će oni ženama da rade 26. oktobra? - upitala je Brnabićeva.

02:27 "Tri pretnje silovanjem od strane blokadera" Ana Brnabić poskidala maske onima koji stoje uz studente Izvor: Kurir

A blokaderi koji su se preko društvenih mreža zapitali "šta će biti sa ćacikama", juče su dobili konkretan odgovor od Marije Stanković, koja je poručila da izraz "ćacika" za nju nije apstraktan pojam, već da se takve poruke odnose na konkretne žene.

- Ja sam Ćacika! Biti ćacika nije apstraktan pojam. Sve ove žene ovde su "ćacike". Naše majke, naše bake, sestre, drugarice. Sve žene koje volite, poznajete, koje svakodnevno srećete, sve žene su "ćacike". Pobedićemo vas svojom hrabrošću! Šta oni nama ovde poručuju? Šta se oni ovde pitaju, šta će raditi "ćacikama" 26. oktobra. Ono što je sigurno, žene neće pristati da je sve ovo normalno. Budite sigurni da će vas žene pobediti svojom hrabrošću, da će žene ustati i da će se žene boriti za Srbiju - istakla je ona.