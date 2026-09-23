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Slučaj Nemanje Karovića, kandidata na Studentskoj listi, predstavlja jednu od najupečatljivijih epizoda koja je uoči izbora ogolila unutrašnje protivrečnosti blokaderskog pokreta. Čovek koji je donedavno predstavljen kao jedan od glasova Studentske liste, nakon gostovanja u "Utisku nedelje" našao se na udaru upravo dela ljudi koji su tu listu podržavali.

Dogodilo se ono što je neminovno moralo da se dogodi kada ljudi, ideologije, programi i biografije izađu iz anonimnosti. Tada na svetlost dana izađe i ono što je skrivala ta anonimnost, baš kao i u slučaju Karovića koji je na društvenim mrežama, kako se sad ispostavilo, iza pseudonima trovao i svoje saborce.

Foto: Printscreen

Brzo se raširilo da se Nemanja Karović navodno krije iza korisnika "Siromah Jorik", pa su društvene mreže postale preplavljene analizama njegovih ranijih objava, a neke od njih su bile izrazito vulgarne i uvredljive za pojedince iz blokaderskih struktura poput Dinka Gruhonjića, Dejana Atanackovića, kao i medija N1 i Nova S.

Razlog za ogromnu erupciju nezadovoljstva prvo su bili njegovi jasno izrečeni nacionalni stavovi, posebno o Kosovu i Metohiji, Briselskom i Vašingtonskom sporazumu i francusko-nemačkom planu...

Nemanja Karović Foto: Radule Perisic/ATAImages

Ta količina nacionalnog narativa unutar blokaderskog pokreta očigledno se ne prašta. Tako nešto smo već imali prilike da vidimo i kada je sa sličnim stavovima na vidovdanskom skupu pred blokadere izašao profesor Milo Lompar. Zato i ne čudi što je Karović među svojima već zaradio nadimak "Mali Lompar".

Karovićev slučaj zanimljiv je upravo zato što pokazuje koliko je širok prostor različitih, pa i međusobno suprotstavljenih ideja morao da bude okupljen pod jednom političkom etiketom - "Mrzim Vučića".

To je moglo da traje sve dok su ljudi koji ga čine bili bez jasnih biografija, programa i političkih stavova. Takozvani studentski pokret je mesecima funkcionisao kao svojevrsni zajednički imenitelj za najrazličitije nezadovoljstvo, pa je svako u njega mogao da učita ono što je želeo da vidi.

Jedni su u njemu prepoznavali građansku i proevropsku opciju, drugi nacionalno orijentisanu politiku, treći borbu protiv korupcije i partijskog sistema, dok su ga pojedini doživljavali pre svega kao mehanizam za smenu vlasti. Upravo zato je anonimnost velikog broja aktera imala političku funkciju: omogućavala je da se različite predstave o tome šta pokret jeste dugo održavaju istovremeno. Takvo stanje stvari dozvolilo je da se ta grupacija romantizuje.

Ali, to vreme je prošlo. Lica su dobila imena i biografije.

Studentska lista je sada javno objavljena sa svih 250 kandidata, među kojima je i Nemanja Karović. Time je prestao da postoji deo prostora za projekcije i nagađanja. Više nije reč samo o apstraktnoj "studentskoj listi", već o konkretnim ljudima, njihovim prethodnim javnim nastupima, političkim stavovima i međusobnim razlikama.

A upravo je Karović pokazao koliko te razlike mogu da budu velike.

Posle njegovog gostovanja u „Utisku nedelje“, na društvenim mrežama pojavile su se burne reakcije dela opoziciono orijentisanih korisnika koji su Karovićeve stavove ocenili kao skandalozne. Još burnije među blokaderima postaje kada se u obzir uzmu Karovićeve ranije objave na društvenim mrežama. U javnosti su ponovo isplivale njegove ranije kritike pojedinih političara koji danas podržavaju Studentsku listu. Samo neke od njih možete videti u galeriji koju objavljujemo uz ovaj tekst.

1/11 Vidi galeriju Nemanja Karović: Objave na Iksu, komentari Foto: Printscreen

Istaknuti podržavalac blokaderskog pokreta i direktor Instituta za evropske posloveNaim Leo Beširi u najnovijoj obavi na Iksu naziva Karovića - nesretnikom.

Tako se pred očima javnosti sudaraju dve slike: јedna о Karoviću kao kandidatu liste koju podržavaju upravo ljudi koje je ranije žestoko kritikovao, i druga o studentskom pokretu koji je pokušavao da pod jednim kišobranom okupi veoma različite političke i ideološke grupe.