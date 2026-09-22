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Svako bira bitke u kojima može da pobedi. Tom rečenicom bi se možda i najbolje opisao neverovatan kontrast kome svedočimo u polsednje vreme u Srbiji. Dok se svet saočava za globalnim izazovima zbog desetine ratnih žarišta, nedostatka energenata, pretnji novim pandemijama, dok naš narod na Kosovu i Metohiju trpi svakodnevni teror lažnih vlasti ove lažne države i strepi do albanske odmazde zbog osuđujućih presuda vođama OVK u Hagu - u Srbiji su politički akteri izabrali terene za borbu.

Dok predstavnici studentske liste i njihovi simaptizeri na društvenim mrežama plasiraju agresivne poruke, prete "jahanjem” i silovanjem i proglašavaju predsednika države nepoželjnim, Aleksandar Vučić se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, bori za opstanak i prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji!

Dok nosilac studentse liste Ilija Srdanović uporno odbija Vučićev poziv na TV debatu uz klinačke poruke "ignor", a kao što su blokaderi svaki put do sada odbijali svaki poziv na miran dijalog, što je većina protumačili kao klasičan kukavičluk i strah od suočavanja argumenata, Vučić željno iščekuje da stane na svetsku pozornicu i ne samo brani srpske interese pred celim svetom, nego i da javno kaže sa kakvim sve nepravdama se suočavao naš narod kroz istoriju.

Taj isti predsednik, za koga blokaderi tvrde da je persona non grata, će 23. septembra govoriti na 81. zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku, gde će imati i bilateralne susrete sa svetskim liderima, a kako je ranije najavio u obraćanju će govoriti o poziciji Srbije i da će ukazati i na, kako kaže, prevare, lažne principe i dvostruke standarde prema našoj zemlji u prethodnim decenijama:

01:32 Žene ustale i glasno odgovorile na jezive pretnje blokadera sil*vanjem Izvor: Kurir

- Da govorim o našoj poziciji, ali da govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih, ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali, otprilike, u džakovima, a dobili smo ništa. Potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu - naveo je predsednik Srbije i odaje da će "biti mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što će razumeti"

U trenucima kada je Srbiji preko potrebno jedinstvo, blokaderi svesno pokušavaju da stvore atmosferu linča i nestabilnosti na domaćem terenu. Sa druge strane, u sedištu UN-a, na hiljadama kilometara udaljenosti, Vučić vodi istorijsku bitka za interese Srbije i osigurava ekonomsku i političku stabilnost za sve građane.