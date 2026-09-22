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Građani Srbije su način na koji je nosilac takozvane Studentske liste Ilija Srdanović odbio poziv Aleksandra Vučića na predizborno sučeljavanje stavova ocenili kao prostački, i tu su bili potpuno u pravu.

Ali javnost se manje bavila motivima ovog pedesetšestogodišnjeg "studenta" da takvu odluku donese. Reč je o instinktu za preživljavanje, istom onom koji jazavca natera da kratkim nogama zagrebe kroz kukuruzište kad nanjuši zamku.

A za Srdanovića bi ulazak u studio s Vučićem bio baš to - padanje u klopku.

Evo zašto...

Njegovo prvo mesto na izbornoj listi plod je trulih kompromisa i trgovine iza političke scene među različitim interesnim grupama i sigurno je predstavljalo iznenađenje i za njega samog. U takvim situacijama krajnje rešenje uvek je izbor onoga ko je "najmanje loš", ko zbog svoje neupadljivosti, odsustva harizme i siromaštva duhom ničijim namerama i planovima neće smetati.

U ono nekoliko kratkih javnih nastupa i objava na društvenim mrežama Srdanović je upravo to i pokazao: on ne ume da govori i ne ume da piše, on prosto ne ume da misli. Za takve, nesposobne za sve osim da se pobrinu za ličnu dobrobiti, naš narod kaže da "misli dupetom". Srdanović je zato otklonio svaku mogućnost duela s Vučićem.

Nosilac takozvane Studentske liste, naime, zna da ništa ne zna. Vučić bi ga, kao što bi to, uostalom, učinio svaki građanin, pitao šta je njegov politički program i da li oni pred glasače izlaze sa onih nekoliko tačaka odštampanih na "flajeru ćevabdžinice". Zna li Srdanović koliko bi trajali sudski postupci oduzimanja "neopravdano stečene imovine", kojom bi blokaderi finansirali zdravstvo i školstvo, na primer? Ili nameravaju da imovinu oduzimaju mimo suda, odlukama plenuma?

Ili bi Srdanović bio pozvan da kaže da li je svestan šta bi za građane značilo dizanje kursa evra na 250 dinara, što najavljuje budući blokaderski, a bivši Tadićev guverener NBS Dejan Šoškić? Da li bi umeo da izračuna koliko bi skočile rate stambenih kredita ako blokaderi dođu na vlast?

Taj bi televizijski duel svakako bio najgledanija emisija u Srbiji, i u njoj ne bi prolaziili đilkoški fazoni s vrbaškog korzoa na kojem je Srdanović za devojakama dobacivao: Ks, ksss!, ne bi na ova i druga pitanja mogao da odgovori sa "nemate kredita za taj poziv".

Da ne pričamo sada o tome kako bi zadovoljio interes javnosti za njegovo objašnjenje mobingovanja podređenih radnika, i za veze s gospodarom iz senke Crne Gore i njenih narko-klanova... Bio bi to, očigledno je, prvi televizijski duel dva političara u kom bi jedan samo ćutao. A to bi ćutanje bilo najrečitija potvrda svima već jasne činjenice da Ilija Srdanović nije dorastao položaju na koji su ga sticaj okolnosti i Bojan Pajtić izbacili.

Toga su svesni i sami blokaderi. Otuda njihova horska podrška Srdanovićevom odbijanju. Ovako ili onako formulisana, ona se svodi na krik: Ne idi, ako boga znaš, ne otkrivaj da si kamen za kupus...

A možda je njihov strah nepotreban. Možda do duela uopšte ne bi ni došlo. U takvim sučeljavanjima neophodan je i novinar. Moguće je da bi nemoguće bilo privoleti nekog od njih da sedne za sto sa Srdanovićem posle otkrića da je na društvenim mrežama gnusno vređao novinarku RTS. "Kod nje su čmar i usta zamenili mesta", napisao je ovaj pretendent na premijersku funkciju.